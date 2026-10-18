Khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng Sausando Slimming capsule

Sản phẩm được quảng cáo trên TikTok. (Ảnh chụp màn hình)

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp xử lý thông tin.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee), với thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/6/2023 cho sản phẩm Sausando Slimming capsule.

Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/6/2023 cho sản phẩm Sausando Slimming capsule của Công ty TNHH Thương mại Junda, địa chỉ: 469 Đường 51, tổ 12, khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam (nay là: 469 Đường 51, tổ 12, khu phố 2, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam), cụ thể:

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết 21/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm Sausando Slimming capsule của Công ty TNHH Thương mại Junda.

Đồng thời tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm để xử lý theo quy định. Kết quả xử lý đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh gửi về Cục An toàn thực phẩm để tổng hợp trước ngày 26/10/2026.

Liên quan sản phẩm Sausando Slimming capsule này, Cục An toàn thực phẩm cũng đã có văn bản gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.

Theo Cục An toàn thực phẩm, qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm "Sausando Slimming capsule" thuộc nhóm thực phẩm chức năng đang được quảng cáo và kinh doanh trên nền tảng xã hội (TikTok) mà chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, cụ thể: Sản phẩm thực phẩm Sausando Slimming capsule, tại địa chỉ https://vt.tiktok.com/ZS9UAj5ourkRL-YZWNa/

Để tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh thực phẩm trên nền tảng xã hội, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử gỡ bỏ địa chỉ TikTok nêu trên và xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, trên sàn thương mại điện tử (Shopee), sản phẩm Sausando L-Carnitine 400mg được quảng cáo, giới thiệu là thực phẩm bổ sung, hỗ trợ tăng cường chuyển hóa năng lượng, đốt mỡ hiệu quả và phục hồi cơ bắp. Sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học Nhật Bản, giúp tối ưu hiệu quả định hình vóc dáng và duy trì thể lực. Còn trên nền tảng TikTok, Sausand’o L-Carnitine được giới thiệu, quảng cáo là thực phẩm bổ sung, hỗ trợ quản lý chế độ ăn uống hằng ngày, giúp duy trì vóc dáng cân đối...