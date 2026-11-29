Ốc sên châu Phi là loài ngoại lai xâm hại, có thể gây thiệt hại cho cây trồng nếu phát tán ra môi trường tự nhiên. Ảnh minh họa

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành Công văn hỏa tốc số 1655/BTTN-LGA, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến hoạt động nuôi loài ngoại lai xâm hại.

Nguy cơ ốc sên châu Phi phát tán ra môi trường

Theo phản ánh của một số cơ quan truyền thông, thời gian gần đây, việc nhân nuôi ốc sên châu Phi (tên khoa học Achatina fulica) được quảng bá như một mô hình chăn nuôi mới. Thông tin về hiệu quả kinh tế và việc bao tiêu đầu ra đã thu hút người dân đầu tư mua giống, xây dựng chuồng trại với kỳ vọng cải thiện thu nhập.

Việc nhân nuôi ốc sên châu Phi tiềm ẩn nguy cơ đối với sản xuất nông nghiệp, môi trường và đa dạng sinh học. Loài này có nguồn gốc từ Đông Phi, có khả năng thích nghi, sinh sản nhanh, phát tán rộng và sử dụng nhiều loại thực vật làm thức ăn.

Nếu phát tán ra môi trường tự nhiên, ốc sên châu Phi có thể gây thiệt hại cho cây trồng nông nghiệp, ảnh hưởng đến sinh trưởng của thực vật bản địa và cạnh tranh nguồn thức ăn, nơi sống với các loài thân mềm bản địa. Những tác động này có thể làm suy giảm đa dạng sinh học, mất cân bằng hệ sinh thái và gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm soát sinh vật ngoại lai.

Ốc sên châu Phi thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại theo Thông tư số 69/2025/TT-BNNMT ngày 28/11/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Do đó, việc phát triển mô hình gây nuôi, kinh doanh loài sinh vật này cần được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật, tránh để những kỳ vọng về lợi ích kinh tế trước mắt dẫn đến hệ lụy lâu dài đối với môi trường, sản xuất nông nghiệp và sinh kế của người dân.

Kiểm tra, xử lý vi phạm và báo cáo tình hình gây nuôi

Để quản lý chặt chẽ loài ngoại lai xâm hại, tránh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế hộ gia đình, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học đề nghị các địa phương khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin về hoạt động nuôi, kinh doanh giống ốc sên châu Phi trên địa bàn. Các hành vi vi phạm trong ngăn ngừa, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại cần được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học và pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Các địa phương tổng hợp tình hình gây nuôi, kinh doanh và quản lý ốc sên châu Phi trên địa bàn, gửi báo cáo về Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học sẽ cử các đoàn công tác làm việc trực tiếp tại một số địa phương để nắm tình hình./.