Khẩn trương kiểm tra điểm sạt lở bờ sông Trà Khúc, chủ động phương án sơ tán dân

Ngày 20/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành văn bản về xử lý nội dung báo chí phản ánh tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc, đoạn qua 2 thôn An Lạc và An Tây, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Những vách đất cao vài mét chạy loang lổ dọc bờ, nhiều vị trí tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ đổ xuống sông.

Cụ thể, tại thôn An Lạc, điểm sạt lở kéo dài khoảng 1km, ăn sâu vào bờ khoảng 30m, làm mất khoảng 3ha đất sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận của 30 hộ dân.

Tại thôn An Tây, có vị trí mép sạt lở chỉ còn cách nhà dân chưa đầy 10m, đe dọa an toàn của 24 hộ dân ven sông. Nhiều đoạn sạt lở cũng chỉ còn cách tỉnh lộ 623B khoảng 10-20m.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND xã Trà Giang và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế khu vực sạt lở. Các đơn vị được yêu cầu xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Kết quả phải được báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/10.

Có những vị trí trước kia còn cách xa mép nước, nay đã trở thành bờ sạt cao thành vách dựng đứng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND xã Trà Giang khẩn trương cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực sạt lở; chủ động phương án di dời, sơ tán các hộ dân trong vùng nguy hiểm, nhất là trong thời gian mưa, lũ, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trước đó, Người Đưa Tin đã có bài viết phản ánh tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc bờ Nam sông Trà Khúc qua xã Trà Giang.

Tại thôn An Lạc, nhiều đoạn bờ bị nước khoét sâu, tạo thành những vách đất dựng đứng cao vài mét. Cây keo nghiêng ngả, trốc gốc; có những bụi tre từng nằm trên đất sản xuất nay chơ vơ giữa dòng sau khi phần đất xung quanh bị nước cuốn mất.

Cây keo nghiêng ngả, có cây bật gốc; nhiều đoạn chân bờ bị khoét hàm ếch, phần đất phía trên nhô ra, chực đổ xuống.

Theo ông Võ Đình Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Giang, khu vực bờ sông qua thôn 6 và thôn An Tây có địa hình cong, nền địa chất yếu, thường xuyên chịu tác động của dòng chảy, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Trước thực trạng này, UBND xã Trà Giang đã có tờ trình đề nghị khắc phục khẩn cấp các vị trí bị ảnh hưởng, đồng thời báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi và tăng cường cảnh báo người dân tại những khu vực nguy hiểm.

Di Linh