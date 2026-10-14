Khẩn trương kiểm soát bệnh do não mô cầu sau ca nhiễm tại trại giam

Phun hóa chất xử lý môi trường phòng ngừa dịch bệnh truyền nhiễm

Khoanh vùng, điều trị dự phòng và xử lý môi trường

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, bệnh nhân là anh N.T.C. (SN 1989), khởi phát bệnh ngày 28/9 với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, xuất hiện ban xuất huyết hoại tử hình sao ở vùng đùi. Bệnh nhanh chóng diễn biến nặng, kèm co giật, lơ mơ. Bệnh nhân được chuyển cấp cứu từ Trung tâm Y tế khu vực Tánh Linh đến Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam, sau đó điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) trong tình trạng hôn mê, sốc nhiễm trùng huyết.

Ông Phùng Xuân Bách - Phó Giám đốc CDC tỉnh cho biết, trước đặc thù nguy cơ lây truyền cao trong môi trường giam giữ tập trung đông người, ngành y tế Lâm Đồng đã ngay lập tức kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp. Lực lượng y tế dự phòng phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng lập danh sách, khoanh vùng và triển khai điều trị dự phòng bằng kháng sinh Ciprofloxacin 500 mg cho toàn bộ 158 trường hợp tiếp xúc gần. Trong đó, có 132 phạm nhân chung khu giam giữ và 26 cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp tham gia thăm khám, cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân.

Song song với công tác điều trị dự phòng, các biện pháp khử trùng môi trường quy mô rộng đã được thực hiện nghiêm ngặt. Lực lượng chức năng tiến hành phun hóa chất khử khuẩn Cloramin B toàn bộ khu vực Phân trại số 2 (Trại giam Huy Khiêm), Trung tâm Y tế khu vực Tánh Linh và Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam.

Sở Y tế yêu cầu CDC tỉnh tiếp tục hướng dẫn tuyến dưới lấy mẫu bệnh phẩm (dịch não tủy, máu) vận chuyển đúng quy chuẩn về Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để xét nghiệm khẳng định căn nguyên. Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam và Trung tâm Y tế khu vực Tánh Linh sẵn sàng khu vực cách ly, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư y tế để ứng phó kịp thời nếu xuất hiện ca bệnh mới.

Tăng cường giám sát dịch tễ, đẩy mạnh tuyên truyền phòng bệnh

Trại giam Huy Khiêm thuộc Cục C10, Bộ Công an đóng trên địa bàn xã Tánh Linh, có 2 phân trại với quy mô giam giữ khoảng 2.000 phạm nhân. Dù hiện tại chưa ghi nhận thêm ca mắc mới hay phát sinh ổ dịch trong cộng đồng, CDC Lâm Đồng nhận định nguy cơ lây nhiễm thứ phát vẫn còn tồn tại. Do đó, Trại giam Huy Khiêm đã triển khai nghiêm ngặt các quy định an toàn dịch tễ. Hạn chế tối đa việc di chuyển phạm nhân giữa các phân trại, duy trì thông thoáng phòng ở, vệ sinh khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc hằng ngày và phơi đồ dùng cá nhân dưới ánh nắng mặt trời. Việc theo dõi sức khỏe chặt chẽ đối với các trường hợp tiếp xúc gần được duy trì liên tục trong vòng 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng. Cùng với công tác kiểm soát tại trại giam, UBND xã Tánh Linh chỉ đạo Trạm Y tế xã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh truyền thông phòng, chống bệnh do não mô cầu đến từng địa bàn dân cư.

Theo ông Lê Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế, ngành y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân như: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng dung dịch sát khuẩn, giữ nơi ở thông thoáng. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ như: sốt cao đột ngột, đau đầu, buồn nôn, cứng gáy hoặc xuất hiện ban xuất huyết hoại tử, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.