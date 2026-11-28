Cán bộ Đảng ủy phường Mỹ Phong cập nhật, rà soát vị trí việc làm xuyên đêm để kịp tiến độ.

Từ kết quả kê khai đã qua kiểm tra, xác nhận, với những nội dung đã đủ căn cứ sẽ được kế thừa, không kê khai lại. Việc làm này không nhằm hợp thức hóa hiện trạng tổ chức bộ máy, biên chế hay đội ngũ hiện có và không vì áp lực tiến độ mà hạ thấp yêu cầu về chất lượng.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tập trung vào các nội dung chính: Chuẩn hóa danh mục nhiệm vụ, đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bổ sung những nhiệm vụ còn thiếu, loại trừ những nội dung kê khai trùng lặp. Phân rã nhiệm vụ thành công việc cụ thể, xác định rõ sản phẩm đầu ra và trách nhiệm chủ trì, phối hợp. Kiểm chứng khối lượng công việc, thời gian lao động trên cơ sở hồ sơ, số liệu và dữ liệu thực tế.

Lượng hóa tác động của 5 nhóm giải pháp đổi mới phương thức hoạt động: Phân cấp, phân quyền; khai thác dữ liệu; cải cách thủ tục hành chính; tự chủ, xã hội hóa; chuyển đổi số.

Cùng với đó, toàn tỉnh tập trung xử lý 6 nhóm vấn đề về chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền gồm: Nhiệm vụ, thủ tục không còn phát sinh trong thực tiễn; chức năng giao thoa, chồng chéo; nhiệm vụ đã phân cấp nhưng vẫn phải xin ý kiến cấp trên; khâu trung gian không cần thiết; công việc xã hội đã hoặc có khả năng thực hiện mà khu vực công vẫn làm; và công việc có thể cắt giảm, hợp nhất, tự động hóa.

Vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương phải được xử lý dứt điểm, không để kéo dài qua nhiều kỳ báo cáo; vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được kiến nghị cấp có thẩm quyền.

Về biên chế, việc xây dựng phương án được thực hiện trên cơ sở vị trí việc làm đã chuẩn hóa và khối lượng công việc đã kiểm chứng. Tinh giản biên chế theo Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị, nhưng không cắt giảm cơ học, bình quân, cào bằng; kiên quyết giảm ở nơi dư thừa, đồng thời bố trí, tăng cường nhân lực cho những ngành, lĩnh vực, địa bàn thực sự cần thiết.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng dữ liệu. Tinh thần chỉ đạo là "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 của hệ thống chính trị tỉnh phải hoàn thành trước ngày 5-12-2026 để gửi Ban Tổ chức Trung ương.

Yêu cầu đặt ra không nhỏ, nhưng đây là việc cần làm để bộ máy vận hành gọn hơn, đúng vị trí và đủ năng lực phục vụ Nhân dân. Mỗi công việc phải có căn cứ, mỗi con số phải kiểm chứng được và mỗi trách nhiệm phải rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Với sự quyết tâm của người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương và sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Đồng Tháp sẽ hoàn thành phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 đúng tiến độ, thực chất và hiệu quả.