Khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn, lũ lụt diện rộng

Dự báo lượng mưa phổ biến dao động từ 150 - 250 mm, nhiều nơi vượt ngưỡng 300 mm. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng quốc gia đưa ra cảnh báo lượng mưa cục bộ có thể đạt trên 400 mm với cường độ mưa dồn dập (trên 100 mm/3 giờ). Mưa lớn kết hợp lũ lụt khiến các sông phía Đông có khả năng xuất hiện đợt lũ ở mức báo động 1 từ ngày 9 - 12/11, kéo theo nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi sườn dốc và ngập úng sâu tại các vùng trũng thấp, kèm lốc, sét, gió giật mạnh.

Trước cảnh báo thời tiết cực đoan và thực hiện Công điện số 73/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND ngày 8/11/2026. Theo công điện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để bị động, bất ngờ trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt diện rộng. Đặc biệt, các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phải "đặt an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết". Toàn tỉnh triển khai nghiêm túc theo phương châm "chủ động từ sớm, từ xa" với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước các kịch bản xấu nhất để phòng ngừa ở mức cao nhất. Trong số đó, các đơn vị phải bám sát nguyên tắc "06 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền tại từng điểm xung yếu) và "03 sẵn sàng" (sẵn sàng phương án; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm; sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn).

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Cũng theo công điện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường khu vực phía Đông phải trực tiếp chỉ huy, ứng trực 24/24 giờ tại các địa bàn trọng điểm; khẩn trương rà soát các điểm xung yếu ven sông suối, sườn dốc, ngầm tràn, hồ chứa nhỏ để phân công lực lượng phụ trách; thông báo cho chủ công trình đang thi công, cơ sở khai thác khoáng sản để bảo đảm an toàn; kiểm tra hồ chứa nhỏ, đê bao; chủ động tiêu úng, bảo vệ sản xuất, khu đô thị, công nghiệp. Thông tin, cảnh báo phải liên tục, đến tận hộ dân; hoàn thành sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm gắn liền với việc bố trí nơi ở tạm, nhu yếu phẩm và bảo đảm an ninh trật tự. Tỉnh cũng giao thẩm quyền cho các địa phương chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học tùy theo diễn biến thực tế.

Song song với đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Công Thương hướng dẫn điều tiết, vận hành hồ chứa, vừa bảo đảm an toàn hồ đập, hạ du, vừa tích nước cho mùa khô do tác động của El Nino. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các địa bàn trọng điểm phía Đông; chỉ đạo các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn hỗ trợ ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả; sẵn sàng điều động bổ sung lực lượng khi địa phương đề nghị. Bên cạnh nhiệm vụ hỗ trợ sơ tán người dân và cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh chịu trách nhiệm phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại các tuyến đường ngập sâu, sạt lở và sẵn sàng chi viện lực lượng, phương tiện.

Đối với chủ hồ chứa thủy điện, thủy lợi, đơn vị quản lý đập, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải chủ động theo dõi sát mưa lũ trên lưu vực; vận hành điều tiết đúng quy trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình, không xả lũ bất thường gây mất an toàn hạ du, cảnh báo sớm cho người dân hạ du trước khi xả qua tràn và khi có nguy cơ sự cố. Đồng thời, quan trắc, tính toán đợt mưa này để chủ động tích nước sớm, tích đủ nước cuối mùa mưa nhưng không đánh đổi an toàn; bảo đảm vận hành hợp lý, khoa học để đảm bảo an toàn hồ đập, an toàn chống lũ cho hạ du, vừa khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, y tế, viễn thông và các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo tình hình hằng ngày trước 16 giờ về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đối với các sự cố nghiêm trọng hoặc thiệt hại về người, phải báo cáo ngay lập tức. Công điện của UBND tỉnh Đắk Lắk cũng nhấn mạnh "đơn vị, cá nhân lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm để xảy ra thiệt hại về người sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định".