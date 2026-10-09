Khẩn trương khống chế dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Bò bị nhiễm bệnh viêm da nổi cục. Ảnh: TTXVN phát

Trước diễn biến dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò, tỉnh Tuyên Quang đang yêu cầu các địa phương nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng, chống, nhất là bố trí kinh phí mua vaccine phòng bệnh, tổ chức tiêm phòng cho đàn trâu, bò, bảo đảm tỷ lệ đạt hơn 80% tổng đàn theo quy định.

Bên cạnh đó, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; phát hiện sớm, cảnh báo, xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay khi mới phát sinh; xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh hoặc vứt xác động vật ra môi trường làm lây lan dịch bệnh; đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, mua bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, đến nay dịch bệnh đã phát sinh tại 245 hộ gia đình ở 43 thôn thuộc 13 xã với 335 con trâu, bò mắc bệnh; trong đó 87 con bò chết, buộc phải tiêu hủy với tổng trọng lượng hơn 17.500 kg. Các xã có gia súc mắc bệnh gồm: Giáp Trung, Yên Lập, Yên Hoa, Bình An, Lùng Tám, Thắng Mố, Cán Tỷ, Quản Bạ, Minh Sơn, Minh Tân, Đường Hồng, Yên Cường và Linh Hồ.

Để khống chế các ổ dịch và hạn chế nguy cơ lây lan trên diện rộng, tỉnh đã tiêm phòng gần 55.000 liều vaccine cho đàn trâu, bò. Tại các xã đang có dịch tiêm phòng được gần 17.000 liều và các xã chưa có dịch chủ động mua, tổ chức tiêm phòng trên 38.000 liều. Đặc biệt, một số địa phương còn mua, đăng ký vôi bột và hóa chất để cấp phát cho người dân; theo dõi, giám sát đàn gia súc; kịp thời lấy mẫu xét nghiệm đối với gia súc nghi mắc bệnh; thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các ổ dịch và khu vực có nguy cơ cao.

Điều đáng nói là trước đó UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành văn bản số 6350/UBND-KTN chỉ đạo việc khẩn trương tăng cường công tác tiêm phòng vụ Thu - Đông năm 2026 và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

Nguyên nhân là do tỷ lệ tiêm phòng vaccine vụ Xuân - Hè năm 2026 đạt rất thấp cũng như diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm A/H5N1, lở mồm long móng và viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò xuất hiện tại nhiều xã, phường trong tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu 80% tổng đàn trong diện tiêm theo quy định đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai tiêm phòng đồng loạt trong tháng 9 và tháng 10/2026, ưu tiên thực hiện linh hoạt theo hình thức tiêm cuốn chiếu. Xã nào tiêm phòng không đảm bảo mà để dịch bệnh xảy ra hoặc chủ quan, lơ là buông lỏng quản lý dẫn đến lây lan diện rộng, Chủ tịch UBND xã đó phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc tiêm phòng vaccine trên đàn trâu, bò đạt tỷ lệ thấp, chưa tạo được miễn dịch bảo hộ trên diện rộng; một số nơi triển khai công tác tiêm phòng thiếu quyết liệt, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh, nhất là trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho các loại côn trùng truyền bệnh phát triển.

Ông Trịnh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, trước mắt các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, mua bán, giết mổ động vật; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và sử dụng vaccine phòng bệnh. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ khi dịch mới phát sinh, nhanh chóng khống chế dứt điểm các ổ dịch… nhằm kiểm soát dịch bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.