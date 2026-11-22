Mưa lớn trong hai ngày 8 và 9/11 khiến tràn Khe Lươn, thuộc tuyến đường nối các xã Yên Thọ, Thăng Bình, Công Chính và Thanh Kỳ bị sạt lở nghiêm trọng, phương tiện cơ giới thông thể lưu thông qua tràn, ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa và hoạt động sản xuất của người dân.

Đập tràn Khe Lươn bị hư hỏng nghiêm trọng do mưa lớn.

Ngày 18/11/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại tràn Khe Lươn, đồng thời ban hành lệnh xây dựng công trình cầu khẩn cấp tại đây.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 12,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh; thời gian thi công 6 tháng kể từ ngày khởi công. Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa được giao làm chủ đầu tư.

Nước lũ khoét sâu phần nền dưới mặt tràn Khe Lươn, tạo thành hàm ếch nguy hiểm.

Cùng với việc triển hai dự án đầu tư cầu Khe Lươn, yêu cầu cấp bách trước mắt là khôi phục giao thông qua tràn. Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đang phối hợp với chính quyền xã Yên Thọ giải phóng mặt bằng để thi công đường tạm phía thượng lưu của tràn cũ. Tuyến đường tạm nhằm duy trì việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và phục vụ công tác thi công công trình.

Ông Bùi Ngọc Tuân, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Yên Thọ cho biết: “Có 22 hộ dân trong phạm vi mặt bằng thi công đường tạm, chủ yếu là đất canh tác. Địa phương đã tuyên truyền, giải thích để các hộ hiểu tính cấp thiết của công trình, ưu tiên bàn giao đất cho đơn vị thi công, sau đó thực hiện các bước bồi thường”.

Thi công đường tạm phía hạ lưu tràn Khe Lươn.

Tràn Khe Lươn hiện chỉ cho phép người đi bộ và xe máy qua lại.

Ông Đặng Minh Thành, Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng cầu Thanh Hóa, cho biết: “Đơn vị đã tập trung nhân lực, phương tiện thi công đường tạm ở những phần có mặt bằng. Song song với đó, đơn vi cũng triển khai các hạng mục của cầu để có thể tiến hành thi công công trình khẩn cấp trong thời gian sớm nhất".

Máy móc thi công đường tạm bên cạnh tràn Khe Lươn.

Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa và xã Yên Thọ cũng đang phối hợp với Điện lực Nông Cống để di dời đường điện, phục vụ thi công công trình khẩn cấp cầu Khe Lươn.