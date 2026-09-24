Khẩn trương khoanh vùng, xử lý dịch tả lợn châu Phi

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu huỷ đàn lợn 41 con bị mắc tả lợn Châu Phi. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và ban hành các chỉ đạo cấp bách nhằm ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng.

Theo báo cáo số 464/BC-UBND ngày 18/9/2026 của UBND xã Hiệp Lực, sự việc bắt đầu vào sáng ngày 18/9/2026 khi người dân phản ánh tại khu Nà Mỏ, thôn Thuần Mang phát hiện 4 con lợn chết không rõ nguyên nhân tại một hộ gia đình. Tổng đàn lợn của gia đình này thời điểm đó là 41 con.

Kết quả xác minh sơ bộ ban đầu cho thấy, số lợn con trên được hộ chăn nuôi mua trên mạng xã hội. Toàn bộ số con giống nhập về đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn hợp đồng và không có bất kỳ giấy tờ kiểm dịch thú y theo quy định. Đáng chú ý, sau khi nhập đàn về nuôi, hộ gia đình này cũng không thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi với chính quyền địa phương.

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu huỷ đàn lợn 41 con bị mắc tả lợn Châu Phi. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau khi nhận thông tin, UBND xã Hiệp Lực đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp cùng lực lượng chức năng khoanh vùng, hướng dẫn cách ly lợn bệnh, phun khử trùng và tiêu hủy số lợn chết ban đầu. Đồng thời, mẫu bệnh phẩm đã được gửi tới Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương I để kiểm tra.

Đến ngày 22/9/2026, phiếu kết quả xét nghiệm chính thức xác nhận số lợn trên dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngay sau khi xác định được nguyên nhân, UBND xã Hiệp Lực đã ra quyết định về việc tiêu hủy bắt buộc đàn lợn. Theo quyết định, hộ gia đình ông Đinh Thiện Hữu (địa chỉ khu chăn nuôi tại Khu Nà Mỏ, thôn Thuần Mang) bị tiêu hủy 16 con lợn với tổng trọng lượng 400kg ngay trong ngày 23/9/2026. Công tác tiêu hủy, thu gom, vận chuyển và phun khử trùng tiêu độc được Tổ công tác của xã phối hợp cùng chính quyền thôn thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy trình thú y.

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu huỷ đàn lợn 41 con bị mắc tả lợn Châu Phi. Ảnh: TTXVN phát

Theo ông Nguyễn Thái Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực cho biết, ngày 23/9, UBND xã Hiệp Lực tiếp tục ban hành Văn bản chỉ đạo yêu cầu toàn thể các ban ngành và hộ chăn nuôi thực hiện ngay các giải pháp cấp bách như: siết chặt quản lý tái đàn và kê khai chăn nuôi; yêu cầu tất cả các cơ sở, hộ chăn nuôi bắt buộc phải kê khai toàn bộ đàn vật nuôi và các trường hợp tái đàn, thay thế con giống trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhập giống mới tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp; nghiêm cấm mua bán con giống trôi nổi, tuyệt đối không mua con giống trôi nổi qua mạng xã hội. Mọi con giống nhập về địa phương bắt buộc phải có đầy đủ giấy kiểm dịch thú y và chứng nhận an toàn dịch bệnh. Xã Hiệp Lực cũng yêu cầu các hộ dân cấm giấu dịch và bán tháo lợn bệnh và yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm vận chuyển, buôn bán…

Sự việc tại thôn Thuần Mang là bài học đắt giá cho các hộ chăn nuôi trong việc chủ quan, tự ý mua con giống không qua kiểm dịch trên mạng xã hội. UBND xã Hiệp Lực khuyến cáo nông dân cần nâng cao ý thức, chủ động tiêm phòng vaccine, vệ sinh khử trùng chuồng trại định kỳ và báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường trên đàn vật nuôi để tránh gây tổn thất kinh tế cho gia đình và cộng đồng.