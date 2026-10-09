Khẩn trương khoanh vùng, xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết

Mới đây, tại thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Trung, đã có 9 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Ca bệnh đầu tiên là em L.T.V.A. (SN 2009). Ngày 28/9, bệnh nhân xuất hiện sốt, kèm mệt mỏi, đau đầu. Sau khi tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không đỡ, ngày 3/10, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khám, xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính với virus Dengue.

Chỉ sau ít ngày, thôn Vinh Lộc ghi nhận thêm 8 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Đáng lo ngại, các ca bệnh chủ yếu sinh sống gần nhau, trong đó có nhiều trường hợp cùng gia đình, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh và địa phương giám sát các ca bệnh tại thôn Vinh Lộc sau khi xuất viện.

Bác sỹ Nguyễn Đình Tuấn - Trạm Y tế xã Cẩm Trung cho biết: "Thôn Vinh Lộc có mật độ dân cư khá đông, các hộ gia đình sinh sống liền kề nên khi xuất hiện ca bệnh, nguy cơ lây lan trong cộng đồng khá cao. Ngay sau khi xuất hiện ổ dịch, Trạm Y tế đã phối hợp với chính quyền địa phương điều tra, giám sát các trường hợp liên quan; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh môi trường, loại bỏ các dụng cụ chứa nước có nguy cơ phát sinh bọ gậy; đồng thời theo dõi, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc để xử lý kịp thời".

Người dân thôn Vinh Lộc đổ bỏ nước trong các vật dụng, hạn chế muỗi sinh sản.

Bên cạnh yếu tố môi trường, việc một bộ phận người dân còn chủ quan, tự điều trị tại nhà khi có triệu chứng cũng là yếu tố khiến bệnh có thể được phát hiện muộn, làm tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Ổ dịch tại thôn Nhân Hòa, xã Thiên Cầm là một ví dụ điển hình. Ngày 27/9, anh N.T.T. xuất hiện triệu chứng sốt, đau mỏi toàn thân. Trước đó, hai con của anh cũng có biểu hiện tương tự và gia đình tự mua thuốc điều trị tại nhà. Đến khi tình trạng không cải thiện, ngày 29/9, anh N.T.T. mới đến Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh khám, xét nghiệm và được xác định mắc sốt xuất huyết. Ngày 6/10, sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe ổn định, anh N.T.T. được xuất viện trở về nhà.

Anh N.T.T. chia sẻ: "Do tôi cũng chủ quan, nghĩ chỉ là cảm cúm thông thường nên không đi bệnh viện khám sớm. Đến khi bệnh diễn biến nặng hơn, tôi mới nhận ra mức độ nguy hiểm và nguy cơ lây nhiễm cho các thành viên trong gia đình".

Cán bộ Trạm Y tế xã Thiên Cầm giám sát, theo dõi sức khỏe bệnh nhân tại thôn Nhân Hòa.

Không chỉ xuất hiện các ổ dịch mới tại một số địa phương như: Cẩm Trung, Thiên Cầm, Kỳ Xuân, một số ổ dịch trước đó trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn tiếp tục phát sinh ca mắc, cho thấy công tác kiểm soát dịch còn nhiều khó khăn.

Tại xã Kỳ Hoa, từ tháng 8/2026 đến nay đã có 96 ca mắc sốt xuất huyết. Riêng ngày 7/10, địa phương tiếp tục phát hiện thêm 3 ca bệnh mới; hiện còn 14 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Việc ca mắc vẫn xuất hiện sau nhiều tuần cho thấy nguy cơ lây lan trong cộng đồng đang ở mức cao.

Qua kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh nhận định, tại một số khu vực ở xã Kỳ Hoa vẫn còn nhiều ao tù, nước đọng và vật dụng chứa nước chưa được xử lý, tạo điều kiện cho muỗi sinh sản. Đây là một trong những nguyên nhân khiến ca mắc mới tiếp tục xuất hiện dù địa phương đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Việc xử lý ca bệnh cần đi đôi với kiểm soát môi trường, nhất là các điểm có nguy cơ phát sinh bọ gậy. Nếu các nguồn nguy cơ chưa được loại bỏ triệt để, dịch bệnh có thể tiếp tục kéo dài và phát sinh thêm ca mắc trong cộng đồng.

Trên địa bàn xã Kỳ Hoa vẫn còn nhiều vật dụng chứa nước, tạo điều kiện cho muỗi sinh sản. (Ảnh: Nhật Thắng).

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Tĩnh có 380 ca mắc sốt xuất huyết. Đáng lưu ý, trong khoảng 3 tuần trở lại đây, các ổ dịch mới liên tiếp xuất hiện, chủ yếu tại những địa bàn có mật độ dân cư cao. Ngay khi xuất hiện các ổ dịch, CDC Hà Tĩnh đã cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn giám sát, hỗ trợ chuyên môn và hướng dẫn triển khai các biện pháp xử lý, khẩn trương điều tra dịch tễ, khoanh vùng, phun hóa chất diệt muỗi tại nhà bệnh nhân cùng các hộ dân lân cận.

Cùng với đó, chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng bệnh bằng cách ngủ màn kể cả ban ngày; tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, loại bỏ các vật dụng đọng nước và lật úp dụng cụ chứa nước không sử dụng, không để muỗi có nơi sinh sản...

Ngành Y tế Hà Tĩnh và các địa phương tăng cường giám sát ổ dịch, triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.

Ông Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho biết: "Hiện nay, thời tiết mưa nắng đan xen tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sản, phát triển, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế; trong đó, chú trọng giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch ngay từ đầu, không để dịch lan rộng. Khi có biểu hiện sốt, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà. Đặc biệt, mỗi người dân, mỗi hộ gia đình và khu dân cư cần nâng cao ý thức, duy trì vệ sinh môi trường, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng, thường xuyên diệt muỗi, diệt bọ gậy, góp phần kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh".