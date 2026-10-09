Khẩn trương khoanh vùng, khống chế ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Hải Bình

Phun hóa chất diệt muỗi tại khu dân cư phát sinh ổ dịch sốt xuất huyết.

Ca bệnh đầu tiên khởi phát ngày 26/9 và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn ngày 1/10 với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, mỏi người. Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được phân luồng, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xác định bệnh nhân dương tính với virus Dengue.

Sau một tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Việc phân luồng, cách ly ngay khi tiếp nhận bệnh nhân góp phần bảo đảm quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Ngay sau khi xác định ca bệnh, Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn đã thông báo cho Trung tâm Y tế Nghi Sơn để phối hợp điều tra dịch tễ, khoanh vùng và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng.

Bệnh nhân sốt xuất huyết được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn.

Qua điều tra véc-tơ tại khu vực bệnh nhân sinh sống, ngành y tế phát hiện chỉ số bọ gậy và muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết ở mức cao. Trung tâm Y tế Nghi Sơn phối hợp với Trạm Y tế Hải Bình và chính quyền địa phương huy động người dân tổ dân phố Liên Hải vệ sinh môi trường, làm thùy vực, phun hóa chất diệt muỗi trong bán kính 200m quanh nhà bệnh nhân.

Tuy nhiên, kết quả giám sát véc-tơ sau xử lý cho thấy chỉ số muỗi và bọ gậy vẫn ở mức cao nên trong ngày 9/10, Trung tâm Y tế Nghi Sơn và Trạm Y tế Hải Bình tiếp tục phun hóa chất diệt muỗi lần 2 tại khu vực này.

Kết quả giám sát véc - tơ truyền bệnh sốt xuất huyết tại khu vực có bệnh nhân sốt xuất huyết cho thấy chỉ số muỗi, bọ gậy vẫn ở mức cao.

Cùng với xử lý môi trường, ngành y tế tăng cường rà soát các trường hợp có biểu hiện nghi mắc sốt xuất huyết trong cộng đồng. Đến sáng 9/10, ổ dịch tại tổ dân phố Liên Hải đã ghi nhận 5 ca mắc. Các ca bệnh được phát hiện trong cùng cụm dân cư gần nhà bệnh nhân đầu tiên, cho thấy nguy cơ lây lan tại khu vực cần tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ.

Trước diễn biến này, Trạm Y tế Hải Bình tiếp tục phân công cán bộ giám sát sức khỏe các hộ gia đình trong bán kính 200m quanh nhà bệnh nhân và toàn bộ tổ dân phố Liên Hải; phát hiện sớm các trường hợp sốt, nghi mắc mới để hướng dẫn theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm và xử trí theo quy định. Các phòng khám, nhà thuốc trên địa bàn cũng được đề nghị phối hợp phát hiện, thông báo kịp thời những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ.

Cán bộ Trạm Y tế Hải Bình tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết.

Bác sĩ Lê Văn Diệu, Trưởng Trạm Y tế Hải Bình, phường Hải Bình, cho biết: “Trạm Y tế đang tăng cường giám sát sức khỏe người dân trong khu vực có ca bệnh. Đồng thời, phối hợp Phòng Văn hóa phường Hải Bình xây dựng các bài tuyên truyền về phòng bệnh sốt xuất huyết để phát liên tục trên loa truyền thanh phường ngày 3 lần".