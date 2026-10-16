Khẩn trương khoanh vùng, khống chế bệnh não mô cầu tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 16/10, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp khẩn với các chuyên gia y tế và Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm đánh giá tình hình, rà soát hiệu quả các biện pháp đã triển khai và thống nhất phương án phối hợp trong thời gian tiếp theo.

Đến thời điểm thông tin, ngành Y tế ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh não mô cầu nhóm B được xác định. Các học sinh có triệu chứng hô hấp và yếu tố tiếp xúc đang được đánh giá, theo dõi theo hướng dẫn chuyên môn. Cần lưu ý rằng những triệu chứng như ho, sổ mũi hoặc đau họng không đồng nghĩa với mắc bệnh não mô cầu.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới hiện đang điều trị hai bệnh nhân là học sinh mắc viêm màng não do não mô cầu nhóm B.

Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương và nhà trường tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe học sinh, đặc biệt là những trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh; kịp thời phát hiện, hướng dẫn thăm khám và xử trí các trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi ngờ.

Trước đó, ngày 14/10, HCDC tiếp nhận thông tin một học sinh sinh năm 2014, Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, được chẩn đoán mắc bệnh não mô cầu tối cấp, diễn tiến sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Kết quả xét nghiệm xác định nhiễm não mô cầu nhóm B. Mặc dù đã được tích cực điều trị, bệnh nhi không qua khỏi và tử vong trong cùng ngày.

Cũng trong ngày 14/10, một học sinh khác cùng trường nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và được xác định mắc viêm màng não do não mô cầu nhóm B. Hiện sức khỏe bệnh nhi tạm ổn và đang tiếp tục được điều trị.

Sáng ngày 15/10, thêm một học sinh cùng lớp, ngồi cùng bàn với trường hợp tử vong, xuất hiện triệu chứng sốt và được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Đến sáng 16/10, kết quả xét nghiệm PCR từ máu và dịch não tủy xác nhận nhiễm não mô cầu nhóm B. Hiện bệnh nhi tỉnh, sinh hiệu ổn định và đang được cách ly, điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin trường hợp mắc bệnh đầu tiên, Sở Y tế đã chỉ đạo HCDC, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, xác định người tiếp xúc gần và cấp phát kháng sinh dự phòng theo chỉ định, giám sát sức khỏe học sinh và thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại trường học.

HCDC phối hợp với Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường rà soát danh sách học sinh, giáo viên và những người có tiếp xúc gần với ca bệnh; đồng thời hướng dẫn vệ sinh cá nhân, vệ sinh hô hấp, vệ sinh môi trường và theo dõi sức khỏe.

HCDC phối hợp Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường triển khai điều tra dịch tễ, theo dõi người tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn vệ sinh - khử khuẩn và các biện pháp dự phòng tại trường học.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, trong các hướng dẫn chuyên môn về kiểm soát bệnh não mô cầu, việc tạm ngừng hoạt động một lớp học hoặc toàn trường không phải là biện pháp bắt buộc hoặc được áp dụng thường quy mỗi khi ghi nhận ca bệnh. Các biện pháp quan trọng là phát hiện sớm, quản lý ca bệnh, xác định người tiếp xúc gần, sử dụng kháng sinh dự phòng đúng chỉ định và xem xét tiêm chủng khi có căn cứ chuyên môn phù hợp.

Sở Y tế tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá nguy cơ thực tế, điều kiện tổ chức dạy và học và khả năng bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên. Việc điều chỉnh hoạt động của nhà trường, nếu cần thiết, sẽ được xem xét trên cơ sở đánh giá dịch tễ và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, nhà trường được hướng dẫn duy trì các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh hô hấp, bảo đảm thông thoáng phòng học, theo dõi tình trạng học sinh vắng mặt và kịp thời thông báo cho cơ quan y tế khi phát hiện trường hợp có triệu chứng bất thường.

Một trong những biện pháp quan trọng trong kiểm soát bệnh não mô cầu là sử dụng kháng sinh dự phòng kịp thời cho những người tiếp xúc gần có chỉ định. HCDC và các đơn vị y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh danh sách người tiếp xúc gần tại trường học, gia đình và các địa điểm liên quan, bảo đảm việc sử dụng kháng sinh dự phòng đúng đối tượng, đúng chỉ định và theo hướng dẫn chuyên môn.

Sở Y tế lưu ý không phải tất cả học sinh trong trường đều cần sử dụng kháng sinh dự phòng. Việc xác định người cần dùng thuốc phụ thuộc vào tính chất và mức độ tiếp xúc với ca bệnh, do nhân viên y tế đánh giá. Phụ huynh không tự ý mua hoặc sử dụng kháng sinh cho trẻ khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. Những người đã được sử dụng kháng sinh dự phòng vẫn cần tiếp tục theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ.

Sở Y tế khuyến cáo phụ huynh và người dân bình tĩnh, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang; thực hiện các hướng dẫn của cơ quan y tế, không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và theo dõi thông tin từ các kênh chính thức của ngành Y tế, nhà trường và chính quyền địa phương.