Khẩn trương khắc sục sạt lở trên đèo Ngoạn Mục

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND xã Lâm Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường các vị trí sạt lở, có nguy cơ sạt lở cao và các khu vực đang triển khai hạng mục chống sạt lở trên đèo Ngoạn Mục.

Qua đó, kịp thời chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ và đơn vị thi công thực hiện ngay những giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông công trình và an toàn cho người, phương tiện lưu thông. Đặc biệt, phải khẩn trương rà soát, bổ sung biển cảnh báo, biển phản quang, đèn cảnh báo và các biện pháp cảnh giới cần thiết tại những vị trí thi công, vị trí có nguy cơ sạt lở, đá lăn.

Vị trí sạt lở trên đèo Ngoạn Mục

Đối với những vị trí có nguy cơ mất an toàn cao, sở cần chủ động áp dụng hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn, kể cả tổ chức cảnh giới, phân luồng, hạn chế hoặc tạm dừng lưu thông khi có nguy cơ mất an toàn; đồng thời có phương án xử lý, khắc phục kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản. Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi diễn biến tại khu vực đèo Ngoạn Mục trong thời gian có mưa lớn; phối hợp với UBND xã Lâm Sơn, các đơn vị quản lý đường bộ và cơ quan chức năng để kịp thời xử lý tình huống phát sinh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các nội dung thuộc thẩm quyền.

Trước đó, trong ngày 19 và 20-9, tại khu vực đèo Ngoạn Mục thuộc Quốc lộ 27 có mưa lớn khiến vị trí tại Km 218+730 đoạn qua xã Sơn Lâm bị sạt lở. Hiện đơn vị thi công đã triển khai cảnh báo giao thông, đồng thời tập trung nhân lực, phương tiện để khắc phục. Sở Xây dựng khuyến cáo các phương tiện lưu thông qua đèo cần giảm tốc độ, quan sát kỹ và tuân thủ hướng dẫn, cảnh báo tại hiện trường.