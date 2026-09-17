Khẩn trương khắc phục vụ sạt lở đất khiến 3 người tử vong tại xã Đà Bắc

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, rạng sáng ngày 17/9/2026, tại nhà anh X.V.D. (sinh năm 1975, trú tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc) xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Một khối lượng lớn đất đá từ khu vực đồi phía sau sạt xuống nhà ở, làm sập tường 2 phòng ngủ và vùi lấp 3 người.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ sạt lở.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả vụ sạt lở. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ, Công an xã Đà Bắc khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm người bị vùi lấp, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong điều kiện hiện trường có khối lượng lớn đất đá vùi lấp, địa hình trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở nhưng cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh đã triển khai phương án tiếp cận, tập trung nhân lực, phương tiện tìm kiếm các nạn nhân; đồng thời bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia.

Ba nạn nhân được tìm thấy và xác định đã tử vong gồm: anh X.V.D. (sinh năm 1975); chị Đ.T.L. (sinh năm 1979, là vợ anh D.); bà X.T.C. (sinh năm 1949, là cô ruột anh D).