Khẩn trương khắc phục vụ nổ bình gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố đã khẩn trương điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục sự cố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khan-truong-khac-phuc-vu-no-binh-gas-tren-pho-nguyen-van-tuyet-246261124190856148.htm