Khẩn trương khắc phục tồn tại trong thi công dự án nước sạch tại xã Chương Dương

Ngày 10-11, phóng viên Báo Hànộimới ghi nhận thực tế công trường và làm việc với chủ đầu tư về vấn đề nêu trên.

Người dân phản ánh bất cập tại công trường

Mới đây, trên mạng xã hội, một tài khoản đăng tải hình ảnh tuyến đường đang thi công hệ thống cấp nước tại xã Chương Dương, với nội dung: “Không biển cảnh giới không dây chắn”. Hình ảnh cho thấy, dọc tuyến đường xuất hiện rãnh đào kéo dài, bên trong còn nhiều đá, sỏi, đất và vật liệu xây dựng. Mặt đường hai bên chưa được hoàn trả đồng bộ, trong khi hoạt động đi lại, sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra thường xuyên.

Đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công kiểm tra công tác xây dựng hệ thống nước sạch tại xã Chương Dương, ngày 10-11. Ảnh: Vũ Cường

Sáng 10-11, phóng viên đã trực tiếp có mặt tại khu vực thi công để ghi nhận thực tế. Tại hiện trường, máy móc, nhân lực đang được huy động triển khai đào rãnh, lắp đặt đường ống cấp nước. Một số vị trí có đất đá, vật liệu xây dựng tập kết dọc tuyến; công nhân thực hiện các công đoạn lắp đặt đường ống trong điều kiện mặt bằng thi công nằm sát khu dân cư.

Việc đào đường để lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước là hoạt động cần thiết nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đưa nước sạch đến các hộ dân. Tuy nhiên, quá trình thi công trên những tuyến đường dân sinh đòi hỏi đơn vị thực hiện phải chú trọng vệ sinh môi trường, thu gom vật liệu thừa và bố trí biển cảnh báo, dây chắn tại các vị trí đào mở.

Theo phản ánh của người dân với phóng viên Báo Hànộimới, tình trạng đất đá, vật liệu xây dựng chưa được thu dọn kịp thời, cùng với việc cảnh báo tại một số vị trí thi công chưa đầy đủ, gây bất tiện cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người dân mong muốn đơn vị thi công sớm khắc phục, bảo đảm vệ sinh môi trường và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.

Chủ đầu tư nhắc nhở, nhà thầu triển khai khắc phục

Ngày 10-11, phóng viên đã làm việc với cán bộ của Công ty Nước sạch Hà Nội, đơn vị chủ đầu tư dự án, để tìm hiểu những nội dung người dân phản ánh. Qua trao đổi, đại diện chủ đầu tư đã ghi nhận ý kiến, đồng thời nhắc nhở nhà thầu nghiêm túc chấn chỉnh công tác bảo đảm vệ sinh môi trường tại công trường. Nhà thầu cũng đã triển khai khắc phục những tồn tại được phản ánh.

Người dân xã Chương Dương theo dõi quá trình thi công hệ thống nước sạch trên địa bàn. Ảnh: Vũ Cường.

Tại hiện trường sáng cùng ngày, anh Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ kỹ thuật thi công dự án, đại diện đơn vị thi công cho biết, sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh, đơn vị đã rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các tổ đội thi công.

Anh Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: “Trong quá trình triển khai, do khối lượng thi công trải dài trên nhiều tuyến đường, ngõ xóm nên có những thời điểm việc thu dọn vật liệu, hoàn trả mặt bằng chưa được thực hiện kịp thời, gây ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt của người dân. Sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh, chúng tôi đã nghiêm túc chấn chỉnh các tổ đội thi công, yêu cầu thu gom đất đá, vật liệu thừa, sắp xếp lại mặt bằng và bổ sung biện pháp cảnh báo tại những vị trí đang đào mở. Đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra, khắc phục những tồn tại, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân, đồng thời thực hiện hoàn trả mặt đường theo yêu cầu của dự án”.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Gói thầu số 16 thuộc Dự án xây dựng hệ thống mạng lưới cấp nước cho xã Thượng Phúc, xã Chương Dương, một phần xã Thường Tín và một phần xã Phú Xuyên (giai đoạn 2A). Riêng gói thầu số 16 triển khai xây dựng mạng lưới cấp nước trên địa bàn xã Chương Dương.

Dự án có tổng chiều dài tuyến ống phân phối và dịch vụ tại địa bàn xã là 214.301m, trong đó tuyến ống phân phối dài 61.038m, tuyến ống dịch vụ dài 153.263m. Công trình dự kiến lắp đặt 12.228 đồng hồ cấp nước cho các hộ dân thuộc địa bàn 6 xã trước đây, gồm một phần các xã: Tô Hiệu, Thống Nhất, Lê Lợi, Chương Dương, Tự Nhiên, Thắng Lợi. Nguồn nước được lấy từ Nhà máy nước mặt sông Đuống qua tuyến ống truyền dẫn trên Quốc lộ 1A.

Theo kế hoạch, thời gian triển khai dự án khoảng 180 ngày, không bao gồm thời gian nghỉ lễ, Tết. Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp bảo đảm các điều kiện thi công, trong đó có việc bố trí địa điểm trung chuyển, tiếp nhận đất tận dụng và tập kết vật liệu đổ thải; đồng thời hoàn trả mặt đường, mặt ngõ theo kết cấu hiện trạng ban đầu sau khi thi công.