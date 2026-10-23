Khẩn trương khắc phục tình trạng vứt rác xuống suối tại Mường Khiêng

Rác thải sinh hoạt tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. Ảnh chụp ngày 21/10/2026.

Túi nilon, chai nhựa, hộp xốp, bao bì cùng nhiều loại rác thải khác tập kết thành từng đống, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường. Đáng chú ý, tại một số đoạn suối, rác mắc kẹt ven bờ, phủ kín những khu vực dòng chảy chậm, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước và phát tán mùi hôi khi rác phân hủy. Nếu không được thu gom kịp thời, lượng rác này có thể tiếp tục trôi theo dòng nước, ảnh hưởng đến các khu vực phía hạ lưu. Do vậy, địa phương cần tăng cường vệ sinh môi trường, tổ chức thu gom, xử lý rác thải thường xuyên và nâng cao ý thức của người dân. Mỗi người cần thay đổi thói quen sinh hoạt, không vứt rác xuống suối, góp phần bảo vệ nguồn nước và giữ gìn cảnh quan môi trường.

Rác thải sinh hoạt mắc kẹt trên bờ suối tại bản Nà Ten, xã Mường Khiêng. Ảnh chụp ngày 21/10/2026.