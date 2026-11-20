Trước tình trạng hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu bị thấm kéo dài, không thể tích trữ nước mặt, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm định an toàn công trình, đề xuất giải pháp xử lý; đồng thời bảo đảm duy trì nguồn nước sinh hoạt cho người dân trên xã đảo.

Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu. Ảnh: Minh Hiếu

Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu được đầu tư với hơn 124 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2019. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng vận hành, công trình đã xuất hiện tình trạng thấm qua thân đập.

Dù được xử lý chống thấm vào năm 2020 và tiếp tục sửa chữa các khe lún, khớp nối, mạch ngừng thi công trong năm 2023, tình trạng rò rỉ vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Đáng chú ý, từ tháng 11-2025 đến tháng 3-2026, mực nước hồ giảm từ 10,5 m xuống còn 3,5 m. Do hồ không tích trữ được nước mặt, hệ thống cấp nước sinh hoạt trên đảo hiện phụ thuộc hoàn toàn vào 2 giếng khoan nước ngầm.

Vào giờ cao điểm, áp lực nước không đủ cung cấp đến các hộ dân ở khu vực cao, dẫn đến thiếu nước cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng trong mùa khô.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương kiểm định an toàn công trình, giao UBND xã Nhơn Châu tổ chức thực hiện; đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và rà soát toàn diện quá trình quản lý, vận hành hồ chứa.

Theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Nhơn Châu cần khẩn trương hoàn thành thủ tục kiểm định an toàn đập, phối hợp với Viện Nghiên cứu Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh xác định chính xác nguyên nhân gây thấm và thất thoát nước.

Trên cơ sở kết quả kiểm định, địa phương xây dựng phương án sửa chữa, chống thấm triệt để đập chính, đập phụ và nền đáy hồ, phấn đấu triển khai khắc phục trước mùa khô năm 2027.

Trong thời gian chờ xử lý, đơn vị vận hành tiếp tục duy trì hoạt động trạm xử lý và 2 giếng khoan, bảo đảm cung cấp nước sạch cho người dân và các lực lượng vũ trang trên đảo.

Đến thời điểm hiện tại, hệ thống trạm xử lý cấp nước đang phục vụ cho 523 khách hàng (gồm 509 hộ gia đình và 14 tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo). Chất lượng nước sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-1:2018/BYT.