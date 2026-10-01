Khẩn trương khắc phục tình trạng nứt vỡ tại tuyến ĐT611 đoạn qua Đèo Le

Ghi nhận thực tế tại Km26+936 thuộc tuyến đường ĐT611, hơn 10m đường bê - tông đoạn Đèo Le có dấu hiệu nứt vỡ và hư hỏng. Địa hình đồi núi, đèo dốc quanh co và giao thông đi lại nhiều nên nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

Tiến hành rào chắn đảm bảo an toàn trước khi khắc phục hư hỏng.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban Bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng nhanh chóng phối hợp với nhà thầu là Công ty TNHH Phước Hải tiến hành rào chắn, hướng dẫn giao thông khi đi qua đoạn hư hỏng.

Công nhân tiến hành đào bỏ lớp bê - tông đã nứt vỡ.

Song song, các đơn vị đã huy động máy móc, nhân công và thiết bị để đào bỏ lớp bê - tông nứt vỡ; thực hiện bảo trì và gia cố bằng bê - tông cốt thép nhằm đảo bảo chất lượng và an toàn trong mùa mưa lũ.

Đơn vị sẽ tiến hành đổ bê - tông cốt thép nhằm đảm bảo chất lượng.

Theo Ban Bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng, nguyên nhân hư hỏng mặt đường được xác định là do tình hình mưa lớn trong thời gian qua. Chưa kể, đoạn đường hư hỏng nằm ngay cống thu gom nước, địa hình dốc và xe trọng tải lớn di chuyển liên tục nên ít nhiều ảnh hưởng đến mặt đường.

Qúa trình triển khai khẩn trương nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Hiện đơn vị đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục, đồng thời rào chắn đảm bảo an toàn giao thông.