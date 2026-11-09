Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh
Theo thông tin từ Khu Quản lý đường bộ I (Cục Đường bộ Việt Nam), mưa lớn kéo dài trong tối 8/11 đã gây sạt lở mái ta-luy dương tại khu vực Km594+850 đến Km594+870 thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Đất đá từ mái ta-luy tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông qua khu vực.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khan-truong-khac-phuc-su-co-sat-lo-tren-tuyen-duong-ho-chi-minh-246261109152950758.htm