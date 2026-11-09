Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương (Kết luận số 114-KL/TW, ngày 3-11-2026).