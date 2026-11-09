Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở, bảo đảm giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Khu Quản lý đường bộ I đã chỉ đạo Công ty 472 huy động nhân lực, phương tiện và thiết bị đến hiện trường, tổ chức khắc phục sự cố. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Theo thông tin từ Khu Quản lý đường bộ I (Cục Đường bộ Việt Nam), mưa lớn kéo dài trong tối 8/11 đã gây sạt lở mái ta-luy dương tại khu vực Km594+850-Km594+870 thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Đất đá từ mái ta-luy tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Khu Quản lý đường bộ I đã chỉ đạo Công ty 472 huy động nhân lực, phương tiện và thiết bị đến hiện trường, tổ chức khắc phục sự cố. Trước mắt, các biện pháp cảnh báo từ xa được triển khai; hệ thống biển báo tạm thời được lắp đặt, đồng thời bố trí nhân sự hướng dẫn, điều tiết phương tiện qua khu vực sạt lở nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Công ty 472 thu dọn đất đá tràn xuống đường. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Cùng với việc tổ chức cảnh báo và điều tiết giao thông, Công ty 472 huy động máy móc, thiết bị cơ giới khẩn trương thu dọn đất đá tràn xuống mặt đường, từng bước giải phóng mặt đường, khôi phục điều kiện lưu thông trên tuyến.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, nguy cơ mưa lớn tiếp diễn, Khu Quản lý đường bộ I yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì lực lượng tại hiện trường, thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình trạng mái ta-luy dương và khu vực xảy ra sạt lở. Các dấu hiệu bất thường, nguy cơ sạt lở tiếp diễn phải được phát hiện, xử lý kịp thời; đồng thời chủ động triển khai phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh.

"Việc khẩn trương khắc phục sự cố, duy trì cảnh báo và kiểm soát giao thông tại khu vực sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại và duy trì giao thông thông suốt trên tuyến", đại diện Khu Quản lý đường bộ I cho biết.