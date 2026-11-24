Khẩn trương khắc phục sự cố sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết
Khoảng 8h sáng 24-11, tại khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa (Hà Nội) đã xảy ra sập nhà, nghi do sự cố khí gas. Các đơn vị chức năng khẩn trương cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường.
Ngay sau khi CATP Hà Nội báo cáo sự việc, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng cấp cứu người bị nạn và tổ chức cứu nạn, cứu hộ.
Các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Đức Long cùng có mặt ngay tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai cứu nạn, cứu hộ, điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố sập nhà.
Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và đưa người dân tại các hộ xung quanh ra ngoài hiện trường để đảm bảo an toàn.
Tại hiện trường, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng chỉ huy các đơn vị triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ.
Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận ngoài 2 căn nhà bị sập nghi do sự cố khí gas, còn có 5 căn nhà bị ảnh hưởng. Trong sáng nay, công tác cứu nạn được khẩn trương triển khai, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Nguyên nhân sự cố sập nhà và thiệt hại đang được cơ quan chức năng CATP Hà Nội điều tra, làm rõ.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/khan-truong-khac-phuc-su-co-sap-nha-tren-pho-nguyen-van-tuyet-post676781.antd