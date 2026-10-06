Khẩn trương khắc phục sự cố cát tràn tại Phú Thủy

Hiện trạng cát tràn tại đường Nguyễn Thông tối 6/10

Ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch UBND phường Phú Thủy cho biết: Ngay sau khi xảy ra sự cố cát tràn, các lực lượng của phường gồm công an, quân đội, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường và tổ dân phố đã ứng trực kịp thời.

Song song đó, địa phương tiến hành giăng dây cảnh báo người dân và phân luồng giao thông. Theo ghi nhận, đến thời điểm 20 giờ cùng ngày, lượng mưa trên khu vực Phú Thủy và vùng lân cận đã giảm dần. Ngay tại điểm bị cát tràn, các lực lượng của phường Phú Thủy tích cực dọn cát để người dân lưu thông thuận lợi.

Người dân đi lại khó khăn do cát tràn, mưa lớn

Được biết, tại địa điểm này thường xuyên xảy ra tình trạng cát tràn mỗi khi mưa lớn.

Các lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố

17 hồ chứa khu vực phía Đông tỉnh đang duy trì điều tiết nước

Liên quan đến tình hình ứng phó mưa lớn những ngày qua, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Đến thời điểm này, đơn vị đang duy trì xả điều tiết qua tràn 17 hồ chứa, gồm các hồ: Lòng Sông, Sông Lũy, Cà Giây, Sông Khán, Sông Quao, Suối Đá, Cẩm Hang, Cà Giang, Sông Móng, Ba Bàu, Đu Đủ, Tân Lập, Tà Mon, Sông Phan, Sông Dinh 3, Núi Đất, Trà Tân.

Hồ Sông Khán được vận hành điều tiết nước xuống hạ du

Trong đó, hồ Phan Dũng bắt đầu được vận hành điều tiết nước từ ngày 6/10 với lưu lượng từ 10 m3/s đến 40m3/s; hồ Sông Khán (xã Hàm Thuận Bắc) tăng lưu lượng điều tiết nước từ 10 m3/s đến 30m3/s.

Để hạn chế thiệt hại có thể xảy ra tại khu vực bị ảnh hưởng, công ty đề nghị UBND các xã, phường hạ du thông báo kịp thời đến Nhân dân để biết tình hình nhằm chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn.