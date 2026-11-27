Công nhân tổ Sửa chữa Hotline, Điện lực Lào Cai tiến hành kiểm tra các thiết bị cấp điện. Ảnh Hồng Ninh-TTXVN

Theo thông tin từ Công ty Điện lực Lào Cai, do mưa lớn kéo dài tối 25/11 đã gây sạt lở đất làm ảnh hưởng đến hai vị trí cột điện 135 và 136 thuộc đường dây 35 kV lộ 375 E20.40, làm gián đoạn cung cấp điện cho khoảng 2.400 khách hàng tại hai xã Minh Lương và Nậm Xé trên địa bàn. Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã chỉ đạo Điện lực Văn Bàn khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai phương án khắc phục để sớm cấp điện trở lại cho người dân.

Theo đó, Điện lực Văn Bàn đã nhanh chóng triển khai phương án cô lập khu vực lưới điện bị ảnh hưởng, nhằm bảo đảm an toàn vận hành và thu hẹp phạm vi mất điện. Trước thời điểm cô lập sự cố, gần 3.000 khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện. Đến 20 giờ 55 phút cùng ngày, đơn vị đã khôi phục cấp điện cho phần đường dây không bị ảnh hưởng, giảm phạm vi mất điện, hiện còn khoảng 2.400 khách hàng tại hai xã Minh Lương và Nậm Xé bị ảnh hưởng.

Song song với việc xử lý sự cố, Điện lực Văn Bàn đã thông tin đến khách hàng về tình hình gián đoạn cung cấp điện và thời gian dự kiến khôi phục thông qua các kênh chăm sóc khách hàng. Đồng thời, đơn vị phối hợp với UBND xã Minh Lương đăng tải thông báo trên các kênh thông tin của địa phương, giúp người dân kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động sắp xếp hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Đến sáng 27/11, khối lượng đất đá sạt lở lớn, tuyến đường dẫn vào khu vực xảy ra sự cố bị ách tắc, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường, kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và tổ chức khắc phục. Qua khảo sát hiện trường bằng flycam, Điện lực Văn Bàn đang phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đánh giá tình hình, xây dựng phương án xử lý, trong đó dự kiến di chuyển các vị trí cột điện bị ảnh hưởng ra khu vực an toàn, phù hợp với điều kiện địa hình và yêu cầu kỹ thuật, nhằm sớm khôi phục cấp điện cho người dân.

Ông Trình Tiến Thành, Trưởng Điện lực Văn Bàn cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đánh giá tình hình sạt lở, xây dựng phương án tiếp cận hiện trường, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức xử lý sự cố ngay khi điều kiện an toàn cho phép. Hiện nay, việc triển khai phải chờ công tác xử lý sạt lở và thông đường tại Km131+900 thì Điện lực Văn Bàn mới có thể đưa nhân lực, phương tiện tiếp cận các điểm cột bị nghiêng, đổ.

Trong điều kiện địa hình bị chia cắt, nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, Điện lực Văn Bàn xác định yêu cầu bảo đảm an toàn cho nhân viên Điện lực, người dân và thiết bị là ưu tiên hàng đầu trong quá trình triển khai khắc phục. Đơn vị đang chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện và phương án kỹ thuật, sẵn sàng triển khai ngay khi điều kiện hiện trường cho phép. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm khắc phục sự cố, đơn vị đang nỗ lực triển khai các giải pháp để sớm khôi phục cung cấp điện ổn định, phục vụ đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân trên địa bàn.