Khẩn trương khắc phục sạt trượt, hư hỏng mặt đường Quốc lộ 28B

Ban Quản lý dự án Đường bộ miền trung đang chỉ đạo nhà thầu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, tập trung xử lý những vị trí hư hỏng và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện lưu thông qua khu vực. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một số vị trí thuộc Gói thầu XD02, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng xảy ra sụt trượt mái ta-luy, nứt vỡ mặt đường. Ban Quản lý dự án Đường bộ miền trung đang chỉ đạo các đơn vị thi công triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, khẩn trương khắc phục hư hỏng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 17/10/2026.

Mưa lớn kéo dài gây sụt trượt, hư hỏng mặt đường

Đoạn tuyến từ cầu cạn CC3 đến cầu cạn CC4 thuộc Gói thầu XD02 (thi công xây dựng đoạn Km42-Km69) đã cơ bản hoàn thành mặt đường bê-tông xi-măng và thảm bê-tông nhựa từ ngày 31/1/2026.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, mưa lớn kéo dài với lượng mưa lớn đã gây sụt trượt địa chất tại một số vị trí trên tuyến.

Ngày 7/10/2026, tại Km45+656-Km45+753 xảy ra sụt trượt mái ta-luy dương. Cùng thời điểm, tại Km46+140-Km46+180 xuất hiện vết nứt giữa mặt đường và lề đường. Mặt đường bê-tông xi-măng tại Km45+753, vị trí tiếp giáp với mặt đường bê-tông nhựa, cũng bị nứt vỡ.

Đến ngày 8/10/2026, mưa lớn tiếp tục khiến tình trạng hư hỏng diễn biến phức tạp. Tại Km46+140-Km46+180, mặt đường tiếp tục sụt trượt, vết nứt tại tim đường mở rộng thêm từ 2cm đến 4cm; lề đường, phần gia cố mái ta-luy âm và hệ thống hộ lan bị sụt lún khoảng 0,5m.

Triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông

tại khu vực sạt lở, các đơn vị tiến hành lập rào chắn, bố trí cảnh báo, đồng thời đào mở phần đường tạm phía phải tuyến, phía ta-luy dương, nhằm phục vụ thông xe tạm thời.

Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, đoạn Km45+656-Km45+753 bám theo tuyến đường cũ, không tác động vào mái ta-luy dương. Trong mùa mưa bão năm 2025, mái ta-luy dương tại khu vực này từng xuất hiện chuyển vị và đã được xử lý bằng giải pháp hót phần đất sụt kết hợp xếp tường rọ đá.

Tại vị trí Km46+140-Km46+180, dự án cũng đã bổ sung giải pháp gia cố mái ta-luy âm bằng bê-tông xi-măng lưới thép. Tình trạng sụt trượt hiện nay được xác định có nguyên nhân từ thời tiết cực đoan, mưa kéo dài khiến nước ngấm sâu, làm suy giảm liên kết đất đá tại khu vực.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Quản lý dự án Đường bộ miền trung đã chỉ đạo nhà thầu triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Các đơn vị tiến hành lập rào chắn, bố trí cảnh báo tại khu vực sạt lở; đồng thời đào mở phần đường tạm phía phải tuyến, phía ta-luy dương, phục vụ thông xe tạm thời.

Đối với giải pháp xử lý lâu dài, Ban Quản lý dự án Đường bộ miền trung báo cáo, đề xuất các phương án kỹ thuật với Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, quyết định phương án gia cố, bảo đảm tính ổn định và bền vững của tuyến đường.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang huy động máy móc, thiết bị và nhân lực, khẩn trương khắc phục, thay thế những vị trí mặt đường bê-tông xi-măng bị nứt vỡ.

Theo kế hoạch, công tác khắc phục, thay thế mặt đường hư hỏng dự tính hoàn thành trước ngày 17/10/2026.