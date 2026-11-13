Khẩn trương khắc phục sạt lở trên quốc lộ 15D

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khoảng 6 giờ sáng 13/11, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 15D, đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên Cửa khẩu quốc tế La Lay, thuộc địa bàn xã La Lay, tỉnh Quảng Trị.

Vụ sạt lở xảy ra tại Km9+400, với phạm vi đất đá vùi lấp kéo dài khoảng 60m, chiều cao trung bình khoảng 6m. Khối lượng đất đá ước tính lên tới 2.000m3, tràn kín mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối đường Hồ Chí Minh nhánh Tây với Cửa khẩu quốc tế La Lay, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa qua biên giới Việt Nam – Lào.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo xã La Lay đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai phương án bảo đảm an toàn. Công an xã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức chốt chặn tại hai đầu điểm sạt lở, đặt cảnh báo, hướng dẫn phương tiện dừng lưu thông, không để người dân và các phương tiện tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Cùng với công tác bảo đảm an toàn, việc giải phóng mặt đường được triển khai khẩn trương. Đáng chú ý, Công ty Nam Tiến đã chủ động huy động phương tiện, máy móc từ phía Lào sang hỗ trợ thu dọn đất đá. Các lực lượng và đơn vị liên quan phối hợp xử lý khối lượng đất đá lớn, từng bước giải phóng nền đường, khôi phục giao thông.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, đến 12 giờ 30 phút ngày 13/11, khối lượng đất đá sạt lở cơ bản được thu dọn, Quốc lộ 15D đã thông xe trở lại. Việc khắc phục sự cố trong thời gian ngắn góp phần hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân, vận chuyển hàng hóa và giao thương qua Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở tại các tuyến giao thông miền núi vẫn tiềm ẩn, người dân và lái xe cần chú ý theo dõi cảnh báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động phòng tránh khi lưu thông qua những khu vực có nguy cơ sạt trượt đất đá.