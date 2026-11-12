Khẩn trương khắc phục sạt lở tỉnh lộ 676

Khối lượng lớn đất đá trên ta luy dương tràn xuống đường

Tại địa bàn xã Măng Đen, mưa lớn gây sạt lở tại 5 vị trí trên tuyến tỉnh lộ 676. Các vị trí sạt lở gồm: Km8, Km18+200, Km21+200, Km23 và Km31+900. Đây là công trình đang thi công do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Tây Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Giăng dây cảnh báo đảm bảo an toàn

Ông Võ Đại Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Tây Quảng Ngãi cho biết, khối lượng đất đá sạt lở trên tuyến ước tính hơn 10.000m³. Nguyên nhân chủ yếu do mưa lớn kéo dài, kết hợp với địa chất tại khu vực yếu, khiến đất taluy dương sạt xuống, tràn vào phạm vi công trình đường.

Trước tình hình trên, chủ đầu tư đang chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương xác định khối lượng, phạm vi sạt lở và triển khai các biện pháp khắc phục. Ban điều hành đã tổ chức họp tại công trường để chủ động phương án ứng phó; đồng thời bố trí lãnh đạo Ban, tư vấn giám sát và lực lượng thi công thường trực tại hiện trường, huy động tối đa máy móc từ các vị trí lân cận để xử lý các điểm sạt lở.

Các đơn vị khẩn trương khắc phục điểm sạt lở

Đến nay, các phương tiện xe máy đã lưu thông qua tuyến, riêng ô tô vẫn còn vướng tại một điểm sạt lở. Các đơn vị đang tập trung khắc phục, dự kiến đến trưa nay sẽ cơ bản thông tuyến cho ô tô.

Không chỉ tỉnh lộ 676, tuyến đường từ Km10 đi Đông Trường Sơn cũng xuất hiện 6 điểm sạt lở taluy dương. UBND xã Măng Đen đã vận động người dân tham gia khắc phục tạm thời. Đến nay, tuyến đường đã thông tuyến, bảo đảm giao thông; khối lượng đất đá sạt lở ước tính khoảng 500m³.

Diễm Phúc