Ngày 29/11, hàng trăm nhân lực bao gồm công nhân Công ty CP Đường sắt Phú Khánh phối hợp cùng với chính quyền xã Canh Vinh tiến hành khắc phục điểm sạt lở nền đường sắt Bắc - Nam tại lý trình Km 1112+240, thuộc khu gian Tân Vinh - Vân Canh.

Ông Dương Hiệp Hòa, Chủ tịch UBND xã Canh Vinh chia sẻ, địa phương tiến hành hỗ trợ điều tiết giao thông, sử dụng đá, xà bần để tạo đường tạm từ quốc lộ 19C để ngành đường sắt vận chuyển thiết bị, máy móc vào xử lý vị trí sạt lở nền đường sắt.

Sau đó, vật tư được vận chuyển vào vị trí sạt lở bằng tuyến đường tạm này, ngoài ra, một khối lượng lớn đá hộc được vận chuyển bằng đường sắt.

Tại vị trí bị sạt lở nền đường sắt, Công ty CP đường sắt Phú Khánh thả tà vẹt bê tông cũ để ngăn dòng chảy, sau đó đá hộc và xếp rọ đá chồng chồng lên để gia cố một cách chắc chắn.

Ngoài vị trí đã bị sạt lở, đơn vị thi công tiến hành phá bỏ những vị trí bị ngấm nước, có nguy cơ sạt trượt, sau đó gia cố lại một cách chắc chắn.

Quá trình xử lý vị trí sạt lở nền đường được tiến hành khẩn trương. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết có mưa, vị trí bị sạt lở nằm sát chân cầu, nước chảy xiết, công tác khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Đức Hợi, Phó giám đốc Công ty CP Đường sắt Phú Khánh cho biết, sạt lở đường sắt ngay tại chân cầu Suối Bụt, xã Canh Vinh được xác định nguyên nhân ban đầu do mưa lớn khiến nước lũ lệch dòng phá vào chân cầu và cuốn trôi đất đá nền đường ray.

“Toàn lực lượng đang dồn sức thi công với quyết tâm cao nhất, nỗ lực hoàn tất việc gia cố, khôi phục, thông tuyến tàu chạy qua khu vực trong ngày 29/11, chậm nhất là trong đêm nay”, ông Hợi cho hay.

Trước đó chiều 28/11, dòng nước lũ chảy xiết xói thẳng vào phía sau mố cầu đường sắt phía Nam khiến khoảng 10 mét nền đường sắt tại khu vực chân cầu Suối Bụt (thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh) bị cuốn trôi. Sạt lở nền đường sắt khiến những thanh tà vẹt tại lý trình Km 1112+240, thuộc khu gian Tân Vinh - Vân Canh treo lơ lửng trên khoảng không cách mặt nước hơn 6m.

Sự cố đã khiến đường sắt Bắc - Nam bị gián đoạn. Ngành đường sắt tiến hành trung chuyển hành khách từ ga Diêu Trì (Gia Lai) đến ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) bằng đường bộ. Từ chiều 28/11 đến sáng 29/11, ngành đường sắt đã tổ chức 11 chuyến xe khách trung chuyển gần 2.000 hành khách sau sự cố.