Khẩn trương khắc phục sạt lở mố cầu, sụt lún đường đầu cầu Bái Sim

Do mưa lớn kéo dài từ đêm 8/11, cầu Km24+987 (cầu Bái Sim, xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa) trên tuyến đường nối cảng Nghi Sơn với đường Hồ Chí Minh đã xảy ra xói lở mố cầu, sụt lún đường đầu cầu khiến phương tiện không thể lưu thông qua khu vực.

Hiện trường sạt lở mố cầu, sụt lún đường đầu cầu Bái Sim. Ảnh: Cục Đường bộ.

Báo cáo nhanh của Sở Xây dựng Thanh Hóa, cập nhật đến 9h30’ ngày 9/11/2026, sự cố đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông trên tuyến.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị bảo dưỡng đường bộ đã tổ chức rào chắn, cảnh báo và phân luồng giao thông tại Km19+200 đối với hướng từ Nghi Sơn đi Bãi Trành và Km30+600 đối với hướng từ Bãi Trành đi Nghi Sơn.

Dự báo mưa lớn còn tiếp tục đến ngày 11/11, tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp tại khu vực.

Trước tình hình trên, Cục Đường bộ đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa và Khu Quản lý đường bộ I triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, huy động lực lượng, phương tiện và vật tư để khắc phục sự cố.

Về phía Sở Xây dựng Thanh Hóa duy trì hệ thống rào chắn, biển báo, đèn cảnh báo tại hai đầu cầu; bố trí người trực gác 24/24 giờ, tuyệt đối không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Đồng thời tổ chức phân luồng giao thông từ xa tại Km19+200, Km30+600 và các nút giao với Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh.

Phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Cảnh sát giao thông thông tin rộng rãi phương án phân luồng để người dân, doanh nghiệp vận tải chủ động lựa chọn lộ trình.

Tại Km594+850 – Km594+870 đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Thanh Hóa xảy ra tình trạng sạt lở ta luy dương. Ảnh: Cục Đường bộ.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Thanh Hóa được yêu cầu tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư, thiết bị, chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo dưỡng và nhà thầu triển khai ngay việc gia cố mố cầu, xử lý nền đường đầu cầu.

Trường hợp cần thiết, nghiên cứu phương án làm đường tránh hoặc cầu tạm nhằm sớm khôi phục giao thông, phấn đấu thông xe tối thiểu một làn.

Việc cho phương tiện lưu thông trở lại chỉ được thực hiện sau khi công trình đã được kiểm tra, đánh giá và xác định bảo đảm an toàn.

Cùng với đó, các đơn vị cần rà soát toàn bộ cầu, cống và những đoạn tuyến xung yếu khác để kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn do mưa lũ.

Về phía Khu Quản lý đường bộ I, đơn vị được giao phối hợp với Sở Xây dựng Thanh Hóa trong tổ chức giao thông, điều tiết và phân luồng.

Chỉ đạo các đơn vị bảo dưỡng quốc lộ có liên quan bố trí biển báo, hướng dẫn phương tiện từ xa tại các nút giao với tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành.

Rà soát, chuẩn bị sẵn vật tư, phương tiện dự phòng tại các kho thuộc phạm vi quản lý như dầm cầu, cọc thép, rọ thép... để kịp thời bàn giao khi có đề nghị của Sở Xây dựng Thanh Hóa và chỉ đạo của Cục Đường bộ.

Đơn vị quản lý đường bộ tổ chức lực lượng chốt trực, phân luồng giao thông. Ảnh: Cục Đường bộ.

Cũng do ảnh hưởng của mưa lớn tối 8/11, tại Km594+850 – Km594+870 đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Thanh Hóa xảy ra tình trạng sạt lở ta luy dương.

Đất đá tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến điều kiện lưu thông của các phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi ghi nhận sự cố, Khu Quản lý đường bộ I đã chỉ đạo Công ty 472 khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực xảy ra sạt lở.

Tập trung bố trí nhân lực, phương tiện tổ chức cảnh báo từ xa, đặt biển báo, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực bị ảnh hưởng, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.