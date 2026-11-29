Cùng với đó, công tác vệ sinh môi trường, thu dọn bùn đất, rác thải tại các khu vực ngập úng cũng được triển khai đồng loạt.

Huy động tổng lực khắc phục thiệt hại

Sáng 29-11, UBND xã Tây Sơn đã huy động phương tiện của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn vận chuyển gần 150 m³ đất, đá để đắp, gia cố điểm sạt lở tại cầu tràn bê tông dẫn vào thôn Phú Hòa.

Công trình này bị xói lở, đứt gãy trong ngày 28-11 do mưa lớn, khiến việc đi lại của người dân bị gián đoạn.

Gia cố đoạn cầu tràn tiếp giáp mặt đường bê tông về thôn Phú Hòa (xã Tây Sơn) bị đứt gãy do mưa lũ. Ảnh: Hồng Phúc

Theo bà Nguyễn Thị Thống - Chủ tịch UBND xã Tây Sơn, đến 12 giờ cùng ngày, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự, công an, dân quân cùng người dân địa phương đã hoàn thành việc đắp, gia cố đoạn sạt lở.

Tuy nhiên, lực lượng tại hiện trường vẫn tiếp tục xúc cát vào bao tải để gia cố, đắp bờ khu vực lân cận, ngăn chặn tình trạng xói lở lan rộng, gây sa bồi, thủy phá đồng ruộng.

Trước đó, tối 28-11, mưa lũ cuốn trôi một đoạn đường dẫn dài hơn 3 m từ quốc lộ 19 vào thôn Phú Hòa, gây gián đoạn giao thông. Ngay khi phát hiện sự cố, chính quyền địa phương khẩn trương giăng dây cảnh báo, bố trí lực lượng ứng trực, không cho người dân qua lại khu vực bị hư hỏng.

Trong khi đó, tại xã Canh Vinh, Công ty CP Đường sắt Phú Khánh đang tập trung nhân lực, phương tiện khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở nền đường sắt tại Km1112+240 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc khu vực giáp ranh thôn Tân Vinh và thôn Hiển Đông.

Các tà vẹt bê tông được tận dụng để gia cố điểm sạt lở. Ảnh: Trọng Lợi

Trao đổi với phóng viên sáng 29-11, ông Trần Mạnh Tài - Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh - cho hay, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ gia cố nền đường, phấn đấu thông tuyến vào khoảng 18 giờ cùng ngày.

Theo ông Tài, vị trí sạt lở có chiều sâu khoảng 8 m, chiều ngang khoảng 10 m, ảnh hưởng đến kết cấu nền đường sắt. Công ty CP Đường sắt Phú Khánh là đơn vị trực tiếp chủ trì thi công, triển khai các biện pháp khắc phục.

Để gia cố nền đường, đơn vị thi công tận dụng các tà vẹt bê tông thanh thải rải xuống phần nền phía dưới, đồng thời huy động đá dự phòng phục vụ khắc phục hậu quả bão lũ từ các vùng lân cận, vận chuyển bằng tàu đến hiện trường. Máy xúc, xe múc chuyên dụng cũng được đưa đến để san gạt, xử lý mặt bằng và phục vụ thi công.

Tuy nhiên, công tác khắc phục gặp nhiều trở ngại do thời tiết vẫn có mưa, các tuyến đường xung quanh còn ngập nước, một số cầu bị hạn chế tải trọng, không thể cho xe tải lớn lưu thông trực tiếp đến hiện trường.

Từ ngày 28-11, hơn 30 người đã được huy động tham gia khắc phục sự cố. Đến sáng 29-11, lực lượng tiếp tục được tăng cường thêm khoảng 30 người cùng nhiều phương tiện chuyên dụng của ngành đường sắt, gồm máy xúc, xe múc và các toa goòng vận chuyển vật tư.

"Chúng tôi đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ khắc phục, dự kiến hoàn thành vào khoảng 18 giờ hôm nay. Trong thời gian chờ khôi phục tuyến đường sắt, ngành đường sắt tổ chức chuyển tải hành khách bằng đường bộ giữa ga Tuy Hòa và ga Diêu Trì theo cả 2 chiều" - ông Tài thông tin.

Đoạn đường sắt qua Canh Vinh bị sạt lở. Ảnh: Trọng Lợi

Cũng tại xã Canh Vinh, mưa lũ tiếp tục gây sạt lở, hư hỏng nhiều vị trí trên các tuyến giao thông. Trưa 29-11, ông Dương Hiệp Hòa - Chủ tịch UBND xã - cho biết: Qua kiểm tra, cầu Bà Lương tại Km17+595 trên quốc lộ 19C có phần sân cầu và mố cầu tiếp tục bị xói lở, hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn kết cấu. Địa phương đã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ chốt chặn 2 đầu cầu, cắm biển cấm, không cho xe ô tô tải lưu thông.

Trên tuyến đường tránh dân sinh qua cầu Ri (thôn Tân Vinh), vốn được sử dụng để phân luồng tạm cho xe tải có tải trọng không quá 13 tấn, nước lũ dâng cao gây ngập sâu khu vực cầu, làm giao thông bị chia cắt cục bộ. Do công trình có quy mô nhỏ, nền đường bị ngâm nước kéo dài nên tiềm ẩn nguy cơ sập, lún, gãy cầu.

Tại khu vực đèo Nha Sam, đất, đá từ mái taluy dương tiếp tục sạt xuống mặt đường, nguy cơ xảy ra sạt lở thêm vẫn rất cao. Trước tình hình này, UBND xã Canh Vinh đã thông báo tạm thời cấm toàn bộ người và phương tiện qua các khu vực nguy hiểm; lập rào chắn, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ.

"Hiện trời vẫn còn mưa nên địa phương ưu tiên bảo đảm an toàn cho người dân. Khi trời tạnh ráo, nước rút, xã sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá đầy đủ hiện trạng, xây dựng phương án khắc phục triệt để, tạo điều kiện để hoạt động giao thương trở lại bình thường" - ông Hòa thông tin.

Tốc lực thu dọn bùn đất, rác thải sau khi nước rút

Không chỉ gây sạt lở, hư hỏng hạ tầng giao thông, mưa lớn còn khiến một số khu vực tại phường Quy Nhơn ngập úng cục bộ, trong đó có chợ Đầm, đường Hà Huy Tập, đường Trần Thị Dừa - Dương Bá Trạc...

Ngay sau khi nước rút, chính quyền địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý Dịch vụ công (Sở Xây dựng) và Công ty CP Môi trường Bình Định triển khai thu dọn, xử lý bùn đất, rác thải, khôi phục vệ sinh môi trường.

Người dân sinh sống ở đường Chế Lan Viên (phường Quy Nhơn Nam) tranh thủ trời tạnh mưa, nước rút dọn bùn, sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Nguyễn Văn Chiến - Quyền Giám đốc Ban Quản lý Dịch vụ công Quy Nhơn - cho biết, từ ngày 28 đến sáng 29-11, các lực lượng đã đồng loạt ra quân dọn dẹp tại những khu vực bị ngập trên địa bàn.

Ban Quản lý Dịch vụ công Quy Nhơn phối hợp với Công ty CP Môi trường Bình Định tăng cường nhân lực, phương tiện và tần suất thu gom rác thải; tổ chức quét dọn bùn đất, xịt rửa mặt đường bằng nước sạch.

Đến sáng 29-11, công tác vệ sinh cơ bản hoàn tất tại các tuyến đường Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử và nhiều khu vực từng xảy ra ngập cục bộ trong nội thành.

Ban Quản lý Dịch vụ công Quy Nhơn phối hợp với Công ty CP Môi trường Bình Định tổ chức thu dọn, vệ sinh nhiều tuyến đường bị ngập sau lũ ở phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Trọng Lợi

Đối với những điểm có lượng bùn đất, rác thải tồn đọng lớn sau khi nước rút như khu vực Bông Hồng (phường Quy Nhơn Nam), đơn vị huy động tối đa nhân công, máy móc đến hiện trường để xử lý. Nhờ triển khai khẩn trương, các điểm này được thu dọn chỉ sau khoảng 1 giờ nước rút.

Về hạ tầng giao thông đô thị, ông Chiến cho hay, hệ thống hạ tầng trên 13 tuyến đường trục liên phường do đơn vị quản lý, trong đó có các tuyến An Dương Vương, Nguyễn Tất Thành, Xuân Diệu, không ghi nhận sự cố hư hỏng do mưa ngập. Đến nay, giao thông và cảnh quan đô thị tại các khu vực này cơ bản ổn định.

"Do mưa lũ khiến lượng rác thải, bùn đất trôi dạt và tồn đọng lớn hơn nhiều so với ngày thường, chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thực hiện tăng cường nhân lực, phương tiện và tần suất thu dọn, xử lý, sớm bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị" - ông Chiến cho hay.

Phương tiện cơ giới được huy động để gom bùn đất, rác thải đưa đi xử lý. Ảnh: Trọng Lợi

Hiện các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra các công trình giao thông có nguy cơ mất an toàn, duy trì lực lượng ứng trực tại những vị trí xung yếu.

Việc khắc phục được triển khai theo hướng ưu tiên xử lý các điểm sạt lở, hư hỏng, bảo đảm an toàn đi lại, đồng thời sớm khôi phục hạ tầng và vệ sinh môi trường sau mưa lũ.