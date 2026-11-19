Trước tình hình này, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để gia cố toàn tuyến, phòng ngừa sạt lở tiếp diễn.

Hiện trường vụ sạt lở tuyến đường vào Trung tâm hành chính xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. Ảnh: TTXVN phát

Theo UBND xã Phú Hữu, tỉnh An Giang, tối 18/11/2026, tuyến đường từ cầu Phú Thạnh đến UBND xã Phú Hữu xảy ra sạt lở, sụp lún tại 4 vị trí với tổng chiều dài khoảng 190 m, gây hư hỏng nền, mặt đường và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; trong đó, ba vị trí đầu sạt lở có chiều dài lần lượt khoảng 40 m, 50 m và 40 m, phạm vi sạt lở lấn vào mặt đường nhựa từ 0,5-1,5 m. Đáng chú ý, vị trí sạt lở thứ tư có chiều dài khoảng 60 m, khu vực sạt lở rộng từ 3-7 m, ăn sâu và làm hư hỏng toàn bộ mặt đường nhựa.

Ông Đào Văn Phi, Phó chủ tịch UBND xã Phú Hữu, tỉnh An Giang cho biết, qua kiểm tra hiện trạng, nguyên nhân các vụ sạt lở bước đầu có thể được xác định do dòng nước lũ trong thời gian qua gây xói mòn, làm mất ổn định mái bờ kênh. Bên cạnh đó, nền đất yếu, khả năng chịu lực kém cùng tình trạng mưa lớn kéo dài làm gia tăng độ ẩm, giảm độ liên kết của đất, dẫn đến sụp lún, trượt sạt và ảnh hưởng đến nền đường.

Theo ông Phi, tuyến đường bị sạt lở có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông vào Trung tâm hành chính xã Phú Hữu, đồng thời là tuyến đê bao bảo vệ khu vực sản xuất nông nghiệp. Sự cố khiến việc lưu thông trên tuyến bị gián đoạn, ảnh hưởng đến đi lại, sinh hoạt của người dân và hoạt động quản lý của chính quyền địa phương. Đến thời điểm kiểm tra, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Đảng ủy, UBND xã Phú Hữu đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Ban nhân dân ấp Phú Hiệp giăng dây, dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo và thông báo cấm người, phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở. Địa phương đồng thời vận động 9 hộ dân sống gần khu vực nguy hiểm chủ động di dời người và tài sản, thường xuyên theo dõi diễn biến để kịp thời ứng phó.

Để khắc phục sạt lở, trước mắt, UBND xã Phú Hữu dự kiến xây dựng tuyến đường tạm đi vòng phía sau khu vực sạt lở nghiêm trọng. Tuyến đường tạm dự kiến dài khoảng 300 m, rộng 1,5 m, bằng cấp phối đá dăm, phục vụ nhu cầu đi lại tạm thời của người dân và học sinh bằng xe hai bánh. Địa phương cũng sẽ vận động các hộ dân có đất trong phạm vi xây dựng tuyến đường tạm đồng thuận, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Về lâu dài, UBND xã Phú Hữu dự kiến khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn để xây dựng phương án gia cố kiên cố, đồng bộ toàn tuyến từ cầu Phú Thạnh đến UBND xã, nhằm phòng ngừa sạt lở tại các khu vực lân cận, bảo đảm an toàn giao thông và chức năng đê bao bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Dự kiến, tổng kinh phí dự kiến để khắc phục, gia cố toàn tuyến đường bị sạt lở khoảng 38 tỷ đồng.

Hiện UBND xã Phú Hữu đã kiến nghị UBND tỉnh An Giang cùng các sở, ngành liên quan xem xét hỗ trợ bổ sung 32,7 tỷ đồng để triển khai gia cố đồng bộ toàn tuyến, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ khu vực sản xuất nông nghiệp và duy trì kết nối vào Trung tâm hành chính xã.