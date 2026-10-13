Khẩn trương khắc phục ngập úng khu vực chung cư Azura

Tình trạng ngập úng tại khu vực trước chung cư Azura, đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: HẢI CHÂU

Thời gian qua, đường Trần Hưng Đạo, đoạn gần dự án Capital Square 2, 3 và lối vào chung cư Azura, thường xuyên xảy ra ngập úng, gây cản trở lớn cho người dân và các phương tiện lưu thông.

Trong đợt mưa từ đêm 9/9 đến 13/9, nước ngập khu vực trước cổng chung cư Azura và tràn vào bên trong. Các đợt mưa từ ngày 6 đến 8/10 và mới đây nhất là đêm 12/10, đoạn đường Trần Hưng Đạo cạnh dự án đang thi công tiếp tục bị ngập úng, khiến nhiều cư dân chung cư phản ánh, kiến nghị đến cơ quan chức năng đề nghị xử lý triệt để.

Trước đó, ngày 12/8, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng phối hợp Ban Quản lý dự án Capital Square 2, 3, nhà thầu thi công, đại diện UBND phường An Hải và Trung tâm Quản lý hạ tầng kiểm tra hiện trường. Qua kiểm tra, tuyến cống thoát nước đường Trần Hưng Đạo trong phạm vi dự án Capital Square 2, 3 đã được nhà thầu nạo vét.

Theo tìm hiểu, hệ thống cống tại khu vực này đã được cải tạo nhưng lại nâng cao độ đáy cống. Sự thay đổi này làm cản trở hướng thoát nước của tuyến cống hiện trạng, dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ phía trước chung cư Azura mỗi khi mưa lớn.

Khu vực trước chung cư Azura thường xuyên ngập úng khi mưa lớn. Ảnh: H.H

Ngày 12/10, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý tình trạng ngập úng tại khu vực chung cư Azura, sau khi nhận được báo cáo của Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta về hiện trạng và phương án khắc phục.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, việc xử lý tạm thời một số vị trí cống trong quá trình thi công làm thu hẹp dòng chảy, giảm khả năng tiêu thoát nước.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Capital Square 2, 3 và Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta khẩn trương sửa chữa, khôi phục các đoạn cống hư hỏng theo cam kết để trả lại khả năng tiêu thoát nước ban đầu.

Trong thời gian chưa hoàn trả tuyến cống, các đơn vị phải duy trì giải pháp thoát nước tạm thời, bố trí đầy đủ phương tiện, nhân lực trực vận hành và chủ động bổ sung thiết bị, công suất và các điều kiện cần thiết, không để xảy ra ngập úng mới triển khai xử lý.

Đồng thời, Sở Xây dựng yêu cầu kiểm tra, nạo vét, vệ sinh tuyến cống, cửa thu nước và khu vực thi công liên quan, không để bùn đất, vật liệu xây dựng cản trở dòng chảy.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án và Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta chịu trách nhiệm bảo đảm thoát nước suốt quá trình thi công. Trường hợp để xảy ra ngập úng hoặc gây thiệt hại thuộc phạm vi quản lý, các đơn vị phải khẩn trương khắc phục và bồi thường theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm hiệu quả thực hiện, Ban Quản lý dự án Capital Square 2, 3 và nhà thầu Delta cần phối hợp chặt chẽ với Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan trong việc kiểm tra, vận hành hệ thống thoát nước tạm thời. Những vị trí có nguy cơ cản trở dòng chảy phải được rà soát, xử lý kịp thời; công tác nạo vét, vệ sinh cửa thu nước cần duy trì thường xuyên, nhất là trước và trong các đợt mưa lớn.

Về phía địa phương, lãnh đạo phường An Hải cho biết đã kiểm tra thực tế và yêu cầu nhà thầu thi công có biện pháp xử lý. Trước đó, UBND phường cũng có văn bản lần thứ hai gửi Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đề nghị phối hợp kiểm tra, khắc phục tình trạng ngập úng trên đường Trần Hưng Đạo, khu vực chung cư Azura.