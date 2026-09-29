Khẩn trương khắc phục lũ cát, sạt lở đường dân sinh tại phường Phú Thủy

Dòng nước từ khu vực đồi cao cuốn theo lượng đất làm sạt lở cục bộ tuyến đường 1/5

Qua khảo sát, dòng nước từ khu vực đồi cao cuốn theo lượng lớn đất đá đã gây xói sâu, sạt lở và làm hư hỏng cục bộ tuyến đường 1/5. Sự cố xảy ra sau khi mưa kéo dài từ đêm 28/9 khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện.

Chủ tịch UBND phường Phú Thủy Nguyễn Văn Nghị (thứ ba từ trái qua) kiểm tra hiện trường vụ lũ cát gây sạt cục bộ đường 1/5

Sau khi nắm tình hình sạt lở, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy Nguyễn Hữu Thông cho biết, chiều 29/9 sẽ chủ trì cuộc họp với các ngành, trong đó có Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án 2, Trung tâm Quỹ đất cùng các đơn vị liên quan đến 7 dự án trên địa bàn phường để thống nhất phương án xử lý.

Lãnh đạo phường yêu cầu các đơn vị nghiên cứu giải pháp đồng bộ, căn cơ, nhằm khắc phục dứt điểm tình trạng lũ cát tràn xuống đường mỗi khi xảy ra mưa lớn, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và việc đi lại của người dân.

Hiện trường đoạn đường bị xói lở

Trước mắt, lực lượng chức năng tiếp tục đặt cảnh báo, điều tiết giao thông và kiểm soát người, phương tiện qua khu vực bị sạt lở. Các đơn vị cũng đang khẩn trương đánh giá mức độ hư hỏng để triển khai phương án khắc phục.

Người dân được khuyến cáo hạn chế lưu thông trên đường 1/5, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.