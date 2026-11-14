Khẩn trương khắc phục hư hỏng trên đường Cách mạng Tháng Mười

Lực lượng chức năng tổ chức khắc phục tạm thời những vị trí mặt đường bị hư hỏng, xuống cấp.

Tuyến đường Cách mạng Tháng Mười, đoạn từ ngã ba giao với đường 3/2 đến cầu Sông Công, thuộc phường Bá Xuyên. Sau hơn một năm được sửa chữa, thời gian gần đây, một số vị trí trên mặt đường xuất hiện tình trạng lún, bong tróc, lớp nhựa thảm bị trồi lên, tạo thành những gờ cao kéo dài hàng trăm mét.

Có đoạn, nhựa mặt đường bị xô trượt, gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hoạt động của các xe tải trọng lớn qua khu dân cư cũng khiến bụi đất phát tán, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Trước tình trạng mặt đường xuống cấp và phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế, xác định nguyên nhân sơ bộ và triển khai biện pháp khắc phục. Qua rà soát, lưu lượng phương tiện tải trọng lớn thường xuyên vận chuyển đất san lấp qua tuyến đường, kết hợp với địa hình có độ dốc và nhiều điểm giao cắt, khiến mặt đường chịu áp lực lớn, dẫn đến bong tróc, lún và nhựa bị ép trồi lên.

Bà Vũ Thị Thúy Huyền, Tổ trưởng tổ dân phố 8, phường Bá Xuyên, chia sẻ: Có những hôm vào giờ cao điểm, xe tải trọng lớn vẫn lưu thông, đúng thời điểm học sinh tan trường. Đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu quy định thời gian lưu thông phù hợp, hạn chế xe tải trọng lớn đi vào giờ cao điểm; đồng thời kiểm soát tải trọng phương tiện.

Ông Trịnh Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Bá Xuyên, cho biết: Phường đã ban hành văn bản yêu cầu triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông; đưa máy móc đến hiện trường, tổ chức san gạt, xúc bỏ phần nhựa Asphalt bị ép trồi lên, từng bước xử lý những vị trí gây ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Qua rà soát sơ bộ, nguyên nhân khiến đoạn đường xuống cấp chủ yếu được xác định là do phương tiện vận tải có tải trọng lớn thường xuyên lưu thông. Bên cạnh đó, đoạn đường có độ dốc lớn, nhiều điểm giao cắt với các tuyến đường trong tổ dân phố, khiến phương tiện phải phanh gấp, dẫn đến hiện tượng bong tróc mặt đường và lún tại khu vực đầu cầu.

Thời gian tới, phường tiếp tục khắc phục những vị trí hư hỏng, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn vi phạm, nghiên cứu các biện pháp hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông vào giờ cao điểm, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Việc kiểm tra, xử lý các vị trí mặt đường hư hỏng đã góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông, đáp ứng nguyện vọng của người dân. Tuy nhiên, để bảo đảm hiệu quả lâu dài, bên cạnh sửa chữa mặt đường, địa phương cần tiếp tục rà soát những vị trí có nguy cơ xuống cấp, kiểm soát tải trọng phương tiện và tăng cường các biện pháp bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.