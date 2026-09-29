Khẩn trương khắc phục hiện tượng cá chết ở hồ Nghĩa Đô
UBND phường Nghĩa Đô cùng đơn vị quản lý hồ đã và đang tích cực thực hiện các biện pháp khắc phục hiện tượng cá chết nhằm đảm bảo vệ sinh cũng như cảnh quan môi trường.
Những ngày vừa qua, hồ Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) xuất hiện tình trạng cá nổi trên mặt nước và chết nhiều. Sáng 29-9, Công ty CP Thương mại và Xây dựng Hạ tầng đô thị Thủ đô vẫn đang tiến hành vớt cá chết, dọn dẹp và làm sạch cảnh quan quanh hồ.
Cá chết đã được vớt vào các bao tải, tạm thời để lên các xe chở rác để đưa đi xử lý. Nhiều máy bơm nước được bật để tạo ô xi cho cá dưới hồ.
Cá chết chủ yếu là loại rô phi đơn tính, sinh sản nhanh, khi lượng cá quá nhiều dẫn tới thiếu ô xy.
Bà Nguyễn Thị Hoài, người dân phường Nghĩa Đô cho biết: “Những ngày qua, cá nhỏ thường xuyên nổi dày đặc trên mặt hồ. Đến tối qua, cá bắt đầu chết nhiều. Trong sáng ngày 29-9, cơ bản cá chết ở hồ đã được công nhân vớt sạch. Rất mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp để tình trạng cá chết không xảy ra nữa”.
Đại diện UBND phường Nghiã Đô cho biết: "Công tác xử lý hiện tượng cá nổi lên mặt nước và chết được xử lý từ đêm ngày 28-9. Phương án lâu dài có thể tính tới việc giãn mật độ cá trong hồ. Hiện tại, một số máy bơm nước phục vụ tưới cây quanh hồ đã được huy động xuống mặt hồ để bơm nước, nhằm tạo ô xy cho cá”.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khan-truong-khac-phuc-su-co-ca-chet-o-ho-nghia-do-1758675.html