Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông tại Hải Phòng khiến ba người chết

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 67/CĐ-TTg ngày 26/9 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang Khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng, khiến ba người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ba người tử vong tại chỗ. Ảnh: VGP.

Theo Công điện, vào hồi 1h25 ngày 26/9, trên tuyến đường ngang Khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô tải, khiến ba người tử vong tại chỗ.

Đây là vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, gây thiệt hại về người, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống của người dân, người lao động trên địa bàn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân; phối hợp với gia đình giải quyết các vấn đề liên quan, không để gia đình nạn nhân gặp khó khăn trong việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Chỉ đạo kiểm tra ngay điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp An Dương và các tuyến đường khác do thành phố quản lý. Những bất cập, nguy cơ mất an toàn phải được khẩn trương khắc phục, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hải Phòng và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn.

iKiên quyết không để tiếp tục xảy ra tình trạng xe mô tô chở ba, chở bốn người lưu thông trên đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường nội khu công nghiệp, khu dân cư và các tuyến đường khác.