Lực lượng chức năng đưa người bị thương đi cấp cứu. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Trong công điện, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ nổ tại hiện trường; có giải pháp phù hợp chống đổ, sập các công trình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn.

UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Hiện trường vụ nổ tại Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: ÁNH NGỌC

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP Hà Nội tạo mọi điều kiện tốt nhất cứu chữa các nạn nhân của vụ nổ.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhu cầu tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, sử dụng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ ăn uống của người dân tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, mất an toàn cháy, nổ… Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...