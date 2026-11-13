Khẩn trương khắc phục hậu quả tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Tây Ninh

Công điện nêu, theo thông tin của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), vào lúc 23 giờ 15 phút ngày 12-11 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Km39+800 ĐT.785, thuộc địa bàn ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh. Nguyên nhân do xe mô tô mang biển kiểm soát 70K1-530.11 va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 70K1-690.77, hậu quả làm chết 3 người, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu là do lái xe mô tô biển kiểm soát 70K1-530.11 đi không đúng phần đường, không làm chủ tốc độ theo quy định.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân, chỉ đạo lực lượng công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn; chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, chở quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy...

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn, có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, không để xảy ra các trường hợp tương tự trong thời gian tới; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ chỉ thị về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ...

Bộ trưởng các bộ: Công an, Xây dựng tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; lưu ý thực hiện siết chặt các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, hoạt động của xe mô tô, xe máy điện, nhất là phương tiện hoạt động vào ban đêm, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự.