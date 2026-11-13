Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống

Điểm sạt lở trên tuyến ĐT642 qua địa bàn xã Xuân Thọ sáng 13/11.

Ghi nhận tại xã Đồng Xuân trong sáng 13/11, hơn 10 trụ điện chiếu sáng và viễn thông bị đổ gãy. Từ tối 12/11 đến 13/11, đơn vị viễn thông đã cử hơn 40 công nhân khẩn trương khắc phục hư hại, bảo đảm kết nối. Tại xã Xuân Lộc, ghi nhận trên tuyến ĐT642, một điểm sạt lở đất đá xuống một phần tuyến này đã được lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo, chờ cơ quan chức năng xử lý. Đối với vị trí sạt lở bờ sông Cô với chiều dài gần 30 m đoạn qua thôn Long Thạch, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng đã khẩn trương xử lý.

Cây cầu gỗ Ông Cọp bắc qua sông Bình Bá (kết nối từ xã Tuy An Đông đến phường Xuân Đài) dài khoảng 800 m, rộng 2 m đã bị nước lũ cuốn trôi, chỉ còn lại khoảng 3 m đầu cầu. Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông cho hay, địa phương đang thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng cây cầu mới kiên cố hơn thay thế cho cầu Ông Cọp với chiều dài 3,4 km; qua đó giúp người dân địa phương đi lại thuận tiện hơn.

Nhiều trụ thắp sáng và viễn thông tại xã Đồng Xuân (Đắk Lắk) bị đổ do mưa lũ.

Sáng 13/11, Công ty Điện lực Đắk Lắk cử lực lượng từng bước khôi phục cấp điện tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, chỉ đóng điện trở lại sau khi kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện an toàn. Đến 6 giờ cùng ngày, còn hơn 8.700 khách hàng chưa có điện, tập trung tại những nơi vẫn ngập lụt; đơn vị dự kiến hoàn thành khôi phục trong điều kiện an toàn cho phép.

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, trong đợt mưa lũ diễn ra từ ngày 11-12/11 vừa qua, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.100 căn nhà bị ngập; trong đó, xã Đồng Xuân có 445 nhà ngập từ 0,5 - 3 m; xã Tuy An Bắc ngập 420 nhà từ 0,5 - 2 m; xã Hòa Mỹ ngập 128 nhà dưới 1 m; còn lại là các xã Xuân Phước, Phú Hòa 2, Ô Loan, Tuy An Đông.

Cầu gỗ Ông Cọp kết nối từ xã Tuy An Đông đến phường Xuân Đài bị nước lũ cuốn trôi.

Xã Đồng Xuân bị sạt lở mố cầu Suối Tràm 3 m; sạt lở, bồi lấp khoảng 10 km mặt đường giao thông liên xã, liên thôn, nội đồng; nước lũ tràn qua Quốc lộ 19C đoạn thôn Long Thạch, gây chia cắt giao thông với xã Xuân Lãnh. Xã Xuân Thọ bị sạt lở, hư hỏng hơn 800 m đường giao thông. Xã Phú Hòa 2 có 32 tuyến đường bị ngập cục bộ. Xã Xuân Lãnh bị ngập 4 cầu; đường vào thôn Hà Rai sạt lở hai bên cầu khoảng 10 m...

Tại xã Xuân Phước, mưa lớn đã gây ngập úng một số khu dân cư, tuyến đường và khu vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Toàn xã có gần 160 nhà bị ngập. Một số công trình giao thông, thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp, hư hỏng; trong đó, tuyến đường Phước Lộc - A20 bị sạt lở taluy với chiều dài khoảng 700 m; một số tuyến đường khác bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 8,2 km. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 5 tỷ đồng, chủ yếu về giao thông.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (ngoài cùng, bên trái) kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Xuân Phước.

Trong ngày 13/11, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại mưa lũ và việc khắc phục hậu quả thiên tai tại các xã, phường phía Đông của tỉnh.

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo tỉnh yêu cầu địa phương tập trung xử lý vệ sinh môi trường, khẩn trương tổ chức bơm tháo nước, vệ sinh và khử khuẩn toàn bộ giếng nước bị ngập, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt an toàn cho người dân. Đối với các công trình giao thông, hạ tầng bị sạt lở, hư hỏng, các xã, phường cần bố trí lực lượng cảnh báo, chốt trực tại các vị trí nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện; đồng thời khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời, từng bước khôi phục giao thông, đi lại của người dân.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra.

Ông Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê và đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại; việc tổng hợp số liệu, hồ sơ, hình ảnh và các tài liệu chứng minh phải bảo đảm khách quan, trung thực, sát thực tế. Đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, huy động lực lượng, nguồn lực tại chỗ để triển khai các biện pháp khắc phục; rà soát nhu cầu hỗ trợ, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét đối với những thiệt hại vượt quá khả năng của địa phương; trong đó, cần quan tâm khôi phục sản xuất nông nghiệp, hệ thống điện, giao thông, nhà ở và các công trình thiết yếu, sớm đưa đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân trở lại bình thường.