Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lớn, bảo vệ và khôi phục sản xuất cây trồng vụ Đông 2026

Nông dân phường Đông Hoa Lư kiểm tra, khôi phục diện tích hoa vụ Đông sau ảnh hưởng của mưa lớn gây ngập úng.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã gieo trồng được 17.500 ha trên tổng kế hoạch 22.500 ha cây rau màu (đạt 78% kế hoạch). Trong đó, một số cây trồng chủ lực gồm: ngô 3.300 ha, khoai tây 1.650 ha, bí xanh và bí đỏ 1.500 ha, dưa chuột 940 ha, cà chua 680 ha... cùng nhiều diện tích rau ăn lá sớm đang chuẩn bị hoặc bắt đầu bước vào kỳ thu hoạch.

Để kịp thời giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ mục tiêu kế hoạch sản xuất, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã ban hành Công văn số 15537/SNNMT-TTBVTV chỉ đạo UBND các xã, phường cùng các Công ty Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục. Trọng tâm trước mắt là huy động tối đa nhân lực, phương tiện nạo vét kênh mương nội đồng, vận hành hệ thống trạm bơm để tiêu thoát nước triệt để, ưu tiên các vùng trũng thấp và vùng chuyên canh rau màu giá trị kinh tế cao.

Cùng với việc tiêu úng, ngành nông nghiệp yêu cầu các địa phương hướng dẫn bà con khẩn trương thu hoạch nhanh các diện tích rau màu đã đến kỳ để tránh hư hỏng. Đối với những ruộng ngập úng nhẹ, nông dân cần khơi rãnh thoát nước ngay, dùng nước sạch rửa bùn bám trên tán lá, tỉa bỏ cành lá dập nát và dựng lại cây nghiêng đổ. Khi đất se mặt, tiến hành xới nhẹ phá váng, sử dụng phân bón lá và chất kích thích ra rễ để phục hồi bộ rễ tổn thương, đặc biệt tuyệt đối không bón phân đạm hoặc NPK trực tiếp vào gốc khi rễ chưa hồi phục.

Riêng với diện tích ngập sâu, mất trắng không còn khả năng cứu vãn, các địa phương hướng dẫn người dân dọn sạch đồng ruộng, xử lý đất và chủ động chuyển hướng gieo trồng lại các loại rau ăn lá ngắn ngày, cây ưa lạnh nhằm kịp thời bù đắp nguồn cung, phục vụ thị trường dịp cuối năm.

Bên cạnh đó, Chi cục Trồng trọt & BVTV và Trung tâm Khuyến nông tỉnh được giao cử cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, hướng dẫn bà con phòng trừ kịp thời các bệnh thường phát sinh sau mưa lũ như lở cổ rễ, héo xanh, sương mai, thối nhũn. Công tác thanh tra, kiểm tra việc cung ứng giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tại các cơ sở kinh doanh cũng được siết chặt nhằm bảo đảm chất lượng vật tư, giữ bình ổn giá, hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất thuận lợi và an toàn.