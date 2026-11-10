Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lớn, bảo đảm giao thông tại các xã miền núi

QTO - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều ngầm tràn tại các xã miền núi phía Nam tỉnh bị ngập sâu, cây xanh ngã đổ gây chia cắt giao thông cục bộ. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương bám nắm địa bàn, khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại xã Hướng Phùng, mưa lớn kèm gió lốc mạnh từ tối 9/11 đã gây ngập cục bộ tại một số ngầm tràn và làm gãy đổ nhiều cây xanh. Cụ thể, tại trục đường giao thông thuộc thôn Hướng Sơn, lốc xoáy làm nhiều cây cổ thụ bật gốc, đổ chắn ngang các tuyến đường liên thôn gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân.

Lốc xoáy làm nhiều cây cổ thụ bật gốc, đổ chắn ngang các tuyến đường liên thôn gây ách tắc giao thông - Ảnh: Hoàng Hùng

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương giải tỏa hiện trường.

Lực lượng tại chỗ đã khẩn trương cưa cắt cành cây gãy đổ, dọn sạch đất đá nhằm sớm trả lại mặt đường thông suốt. Tại các khu vực ngầm tràn ngập nước, địa phương đã rào chắn, bố trí lực lượng túc trực và kiên quyết không cho người dân qua lại.

Đồn Biên phòng Hướng Phùng huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương giải tỏa hiện trường - Ảnh: Hoàng Hùng

Tại các xã miền núi phía Nam tỉnh, tình hình mưa lũ đang diễn biến hết sức phức tạp. Tính đến rạng sáng 10/11, khu vực này có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt cao, như: Vĩnh Ô đạt 364mm, Hướng Sơn lên tới 402mm.

Mưa lớn làm mực nước dâng cao, chia cắt giao thông tại nhiều ngầm tràn miền núi. Tại xã Đakrông hiện có 6 điểm ngầm tràn bị ngập sâu từ 2-2,5m, bao gồm: Tràn Ly Tôn (thôn Ly Tôn), tràn Chân Rò (thôn Chân Rò), tràn Đá Đỏ và tràn Tà Rẹc (thôn Pa Nang), tràn Làng Cát (thôn Làng Cát), và tràn Tà Lêng (thôn Xa Lăng).

Theo dự báo trong những giờ tới, vùng núi phía Nam tỉnh sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì trực ban nghiêm ngặt, sẵn sàng ứng phó để bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.