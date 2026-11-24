Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm các nạn nhân trong vụ nổ sáng 24/11 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh: chinhphu.vn

Huy động tối đa nguồn lực cứu chữa nạn nhân vụ nổ, khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc

Chiều tối 24/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ nổ xảy ra tại một cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn phường Đống Đa (Hà Nội), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Vụ nổ xảy ra vào sáng cùng ngày đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cho đến thời điểm 13 giờ ngày 24/11, sự cố khiến 16 người thương vong, trong đó 6 nạn nhân tử vong và 10 trường hợp bị thương đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (4 trường hợp), Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (2 trường hợp) và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (4 trường hợp).

Tối ngày 24/11, thêm một người đưa vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng rất nặng, đa chấn thương trong vụ nổ khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết tử vong, nâng tổng số người tử nạn lên 7.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết bệnh nhân này được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng rất nặng, đa chấn thương.

Tại các bệnh viện, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân cùng thân nhân nỗ lực vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị để sớm hồi phục; đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân tử vong.

Sau khi nghe lãnh đạo hai bệnh viện báo cáo nhanh về tình hình tiếp nhận, cấp cứu các ca bệnh nặng, Thủ tướng biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, cấp cứu kịp thời ngay sau khi sự cố xảy ra.

Thủ tướng đề nghị ngành y tế và các cơ sở điều trị huy động tối đa nguồn lực từ nhân lực chuyên môn cao, thuốc men, máu, dịch truyền đến trang thiết bị hiện đại; tổ chức hội chẩn liên khoa, liên viện để cứu chữa tích cực, ưu tiên các trường hợp nặng, nguy kịch nhằm hạn chế thấp nhất tổn thất về người và di chứng.

Thực hiện nghiêm Công điện số 75/CĐ-TTg ngày 24/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng, Thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần cho gia đình các nạn nhân; đồng thời rà soát, gia cố các công trình lân cận bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra hiện trường vụ nổ. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hà Nội

Xây dựng phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Trước đó, trực tiếp có mặt chỉ đạo tại hiện trường vụ nổ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung tối đa cho công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và cứu chữa người bị nạn.

Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xây dựng phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Trong đó, Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu dân cư, công trình xuống cấp, không bảo đảm an toàn trên địa bàn để có phương án xử lý, di dời và nghiên cứu bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Hiện trường vụ nổ sáng 24/11 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội

Nguyên nhân sơ bộ của vụ nổ là do rò rỉ khí gas kết hợp với oxy trong không khí

Như Tạp chí Công dân & Khuyến học đã đưa tin, sáng 24/11, tại nhà số 110B – E4, khu tập thể Vĩnh Hồ (phường Đống Đa) đã xảy ra vụ nổ lớn làm nhiều người thương vong. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô và lực lượng y tế nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định: căn hộ số 110B – E4 đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa để làm quán ăn. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do rò rỉ khí gas kết hợp với oxy trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp khí gas.

Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Tổng hợp