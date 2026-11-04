Khẩn trương khắc phục hằn lún, nguy cơ sạt lở ta luy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc. Với lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải, xe khách và phương tiện vận chuyển hàng hóa, chất lượng mặt đường và hệ thống an toàn giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo đảm lưu thông an toàn, thông suốt.

Tuy nhiên, tại một số đoạn tuyến đang triển khai thi công mở rộng đoạn qua tỉnh Lào Cai, tình trạng hằn lún vệt bánh xe, mặt đường hư hỏng cục bộ và một số tồn tại trong tổ chức giao thông xuất hiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 3/11, Văn phòng Quản lý đường bộ I.2, phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan, đã rà soát những vị trí mặt đường hư hỏng, đồng thời kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Theo biên bản kiểm tra hiện trường ngày 3/11/2026 của Văn phòng Quản lý đường bộ I.2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan, đoàn công tác đã rà soát những vị trí mặt đường hư hỏng, đồng thời kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Tại đoạn Km190+420 - Km244+155, nơi đang triển khai thi công nâng cấp, mở rộng, đoàn kiểm tra ghi nhận 5 vị trí hằn lún vệt bánh xe.

Trong đó, các vị trí Km197+550 - Km198+130, Km201+900 và Km208+400 thuộc địa bàn xã Bảo Hà đang được nhà thầu triển khai khắc phục.

Tuy nhiên, tại Km230+050 thuộc xã Bảo Thắng và đoạn Km234+300 - Km235 thuộc xã Gia Phú, tình trạng hằn lún theo hướng Lào Cai - Nội Bài vẫn chưa được xử lý triệt để.

Đây là những vị trí cần được khẩn trương sửa chữa sớm để giúp cho các phương tiện lưu thông được êm thuận nhất là trong điều kiện trời mưa, mặt đường trơn trượt hoặc khi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao.

Đáng chú ý, một số bất cập so với điều kiện thực tế hiện trường trong quá trình tổ chức giao thông tạm tại các khu vực thi công cũng được đoàn kiểm tra chỉ rõ.

Qua rà soát, một số vị trí cần bổ sung thêm hệ thống biển báo hiệu, chiếu sáng và phân luồng giao thông đã được chỉ ra, ngoài ra một số vị trí khác cũng cần bổ sung biển hạn chế tốc độ hoặc cọc tiêu phản quang cho phù hợp điều kiện thực tế hiện trường.

Tại Km218+000, đoàn kiểm tra yêu cầu bổ sung hệ thống chiếu sáng, biển hạn chế tốc độ, biển chỉ dẫn và hoàn thiện tổ chức giao thông tại khu vực đường hẹp do thi công. Các điểm chuyển tiếp, vuốt nối mặt đường cũng cần được xử lý êm thuận để nâng cao an toàn cho phương tiện tham gia giao thông.

Tại Km226+900, các đơn vị được yêu cầu bổ sung cọc tiêu phân làn, hoàn thiện hệ thống hướng dẫn giao thông và xử lý những vị trí vuốt nối cho bảo đảm êm thuận.

Thực tế cho thấy, tại các đoạn tuyến vừa khai thác vừa thi công, việc tổ chức giao thông không được rà soát kỹ so với thực tế hiện trường và bố trí khoa học, đồng bộ sẽ có thể khiến người điều khiển phương tiện khó nhận biết hướng đi, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi thời tiết bất lợi.

Hoàn thành khắc phục trước ngày 10/11

Không chỉ tại khu vực đang thi công mở rộng do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc đang quản lý, đoạn Km244+155 - Km262+410 do đơn vị khác quản lý cũng được cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát các vị trí có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại đoạn Km249+200 - Km251+000 thuộc phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, đoàn kiểm tra ghi nhận một số vị trí có nguy cơ sạt trượt mái ta luy dương.

Trong đó, đoạn Km249+200 - Km249+400 đang triển khai dự án sửa chữa đột xuất, xử lý sạt trượt mái ta luy. Các vị trí Km249+500 - Km249+700, Km249+800 - Km250+100 và Km250+800 - Km251+100 cũng được kiểm tra, đánh giá hiện trạng.

Đối với cầu Nam Cường tại Km251+031, đơn nguyên phải tuyến, mặt đường dẫn vào cầu đã được thảm lại, bảo đảm êm thuận, một số vết nứt nhỏ ngang trên mặt cầu đang được nhà thầu triển khai sửa chữa đột xuất từ tháng 10/2026.

Ông Phạm Khắc Khương, Phó giám đốc Công ty TNHH XDTH Minh Đức, đơn vị quản lý, bảo trì tuyến đường chia sẻ: "Một số vị trí mái ta luy đã xuất hiện sạt trượt từ năm 2024, sau ảnh hưởng của bão Yagi. Các nhà thầu đã triển khai biện pháp khắc phục, trong đó có gia cố mái ta luy bằng phương pháp phun. Tuy nhiên, tại một số vị trí, mái ta luy vẫn xuất hiện tình trạng nứt vỡ, phồng rộp bề mặt, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt khi mưa lớn kéo dài".

Hệ thống biển báo phải được bổ sung và các điểm chuyển làn hoàn thành khắc phục cho êm thuận, hài hòa chậm nhất vào ngày 10/11/2026.

Trước thực trạng này, đơn vị quản lý kiến nghị tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền để sớm đầu tư gia cố, ổn định mái ta luy, hạn chế nguy cơ đất đá tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tuyến cao tốc.

Những tồn tại trên cho thấy, bên cạnh việc bảo đảm tiến độ thi công, công tác kiểm tra, duy tu, sửa chữa và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông cần được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ I.2 cho biết, qua kiểm tra tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng chức năng ghi nhận một số vị trí mặt đường bị rạn, lún vệt bánh xe và điểm chuyển làn giữa đường hiện hữu với phần mở rộng chưa thực sự bảo đảm êm thuận, có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ông Hùng, các đơn vị quản lý dự án và nhà thầu đã cơ bản khắc phục những vị trí bị rạn, lún vệt bánh xe trong quá trình thảm tăng cường mặt đường. Đối với những điểm chuyển làn có độ chênh giữa hai mặt đường, nhà thầu được yêu cầu bổ sung biển báo, rào chắn, cột tiêu, đèn chiếu sáng ban đêm và vuốt êm các vị trí tiếp giáp.

Hệ thống biển báo phải được bổ sung và các điểm chuyển làn hoàn thành khắc phục cho êm thuận, hài hòa chậm nhất vào ngày 10/11/2026. Sau thời hạn này, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, đánh giá và có biện pháp xử lý phù hợp.

Chủ đầu tư sẽ căn cứ Giấy phép thi công xây dựng và bản cập nhật, điều chỉnh Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo thực tế hiện trường đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận để đôn đốc chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát nghiêm túc thực hiện.

Đồng thời tiếp thu ý kiến của cơ quan chức năng để chủ động rà soát và bổ sung tăng cường hơn nữa cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện trường.

Trong thời gian chờ hoàn thành sửa chữa, các đơn vị quản lý cần tăng cường kiểm tra, theo dõi hiện trạng mặt đường, mái ta luy, nhất là khi có mưa lớn, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những nguy cơ phát sinh.

Việc khẩn trương khắc phục những tồn tại trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công trình, bảo đảm tiến độ thi công mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho các phương tiện và người điều khiển khi tham gia giao thông trên tuyến.