Khẩn trương khắc phục điểm sụt lún trên Quốc lộ 4D

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu, từ ngày 20/10 đến ngày 10/11 do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài, tại Km82+600 trên Quốc lộ 4D xuất hiện cung trượt gây sụt lún, nứt vỡ nền và mặt đường bê tông nhựa. Ban đầu các vết nứt xuất hiện dọc theo mép đường, sau đó tiếp tục mở rộng, kéo dài khoảng 100m. Đặc biệt, tại khu vực taluy âm xuất hiện 2 vết nứt lớn, một phần mặt đường bị sụt lún rõ rệt gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trước diễn biến phức tạp của sự cố, ngày 12/11/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ký Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại vị trí Km82+600 trên Quốc lộ 4D, làm cơ sở triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. Để bảo đảm an toàn giao thông, các đơn vị chức năng đã tổ chức căng dây, đặt biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm, đồng thời bố trí lực lượng theo dõi diễn biến sụt lún và điều tiết phương tiện qua lại. Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại Khánh Hưng, đơn vị đang thi công tuyến đường nối hầm Hoàng Liên gần khu vực xảy ra sự cố được giao thực hiện công tác khắc phục. Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, nhà thầu đã huy động 3 máy xúc, 3 xe tải cùng nhân lực tập trung san gạt, vận chuyển đất đá, mở rộng phần taluy dương nhằm tạo mặt bằng cho các phương tiện lưu thông tạm thời.

Ông Trần Vũ Hưng - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại Khánh Hưng cho biết: Đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ xử lý sự cố. Trước mắt, ưu tiên tạo mặt bằng bảo đảm các phương tiện lưu thông an toàn. Do khối lượng đất đá cần xử lý lớn trong khi nguy cơ sụt lún tiếp tục diễn biến phức tạp, dự kiến phải mất hơn một tháng mới có thể khắc phục hoàn toàn.

Hiện nay, khu vực quốc lộ 4D qua xã Bình Lư có nhiều phương tiện, máy móc phục vụ thi công hầm Hoàng Liên thường xuyên qua lại. Vì vậy, việc khẩn trương xử lý điểm sụt lún không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện tham gia giao thông mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn. Trong thời gian khắc phục sự cố, các phương tiện vẫn có thể lưu thông qua khu vực nhưng phải tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng. Với tinh thần khẩn trương, chủ động, các đơn vị đang tập trung triển khai các giải pháp xử lý nhằm sớm ổn định nền đường, bảo đảm an toàn giao thông trên Quốc lộ 4D phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân và hoạt động thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh đang được Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại Khánh Hưng khắc phục sự cố: