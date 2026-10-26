Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 15C

Do ảnh hưởng của mưa lớn, tại Km54+030 Quốc lộ 15C, thuộc bản Khằm 1, xã Trung Lý, xảy ra sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 20m, phạm vi sạt lở ăn vào khoảng 1/3 mặt đường, đe dọa an toàn của người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Điểm sạt lở tại Trung Lý chờ khắc phục

Điểm sạt lở nằm cách cầu Khằm 1 khoảng 100m theo hướng từ xã Trung Lý đi Hiền Kiệt. Qua kiểm tra, nền đường tại khu vực này xuất hiện dấu hiệu biến động, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt, mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra mặt đường, gây khó khăn cho việc lưu thông trên tuyến.

Trước diễn biến phức tạp của sự cố, đoàn công tác của Sở Xây dựng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, đánh giá tình trạng nền, mặt đường, xác định phạm vi ảnh hưởng và các nguy cơ có thể phát sinh.

Đơn vị thi công khẩn trương khắc phục sạt lở

Các lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường theo dõi diễn biến sạt lở, kịp thời cảnh báo người dân, chủ động tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn.

Sở Xây dựng đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm giao thông, xử lý bước đầu vị trí hư hỏng, không để sự cố kéo dài gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hoạt động vận tải trên tuyến.

Nhiều điểm đất, đá vẫn có nguy cơ sạt, chờ cắt cơ đảm bảo an toàn giao thông

Tại điểm sạt lở ngay trước đồn biên phòng Pù Nhi, đơn vị thi công đang huy động phương tiện, máy móc, nhân lực để gia cố nền đường, làm rọ đá để chống sạt lở. Nếu thời tiết thuận lợi trong thời gian ngắn nữa điểm sạt này sẽ được xử lý xong chuyển sang vị trí mới.

Tại điểm sạt lở thuộc địa bàn xã Thiết Ống, một lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường. Trước tình hình này, lực lượng chức năng phải huy động nhiều phương tiện, máy móc để khẩn trương thu dọn, vận chuyển đất đá, bảo đảm giao thông.

Đơn vị thi công phân làn xe để tiến hành chở đất, đá đi

Đáng chú ý, những tảng đá lớn từ taluy trút xuống, kéo theo đất đá, làm ảnh hưởng đến kết cấu nền đường. Công nhân phải sử dụng máy xúc cỡ lớn để phá những khối đá, sau đó di chuyển sang khu vực hành lang đường nhằm mở lối cho phương tiện qua lại.

Theo phương án tổ chức giao thông, do vị trí sạt lở tại Km54 Quốc lộ 15C gây hạn chế lưu thông, các phương tiện được hướng dẫn lựa chọn lộ trình thay thế để tránh khu vực nguy hiểm.

Cụ thể, xe tải từ 3,5 tấn trở lên và xe khách từ 24 chỗ ngồi trở lên di chuyển theo hướng từ Hồi Xuân đi Mường Lát được hướng dẫn đến cầu Hồi Xuân, sau đó đi theo Quốc lộ 15 đến ngã ba Co Lương, rẽ trái vào đường tỉnh 521 (Vạn Mai - Trung Sơn), tiếp tục di chuyển theo Quốc lộ 16 để đến Mường Lát và ngược lại.

Việc phân luồng từ xa nhằm giảm lưu lượng phương tiện tải trọng lớn đi qua khu vực sạt lở, hạn chế áp lực lên nền đường đang có dấu hiệu mất ổn định, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và khắc phục sự cố.

UBND xã Trung Lý khuyến cáo người dân, chủ phương tiện khi lưu thông qua khu vực Km54 Quốc lộ 15C cần nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng; không tự ý dừng, đỗ hoặc đi vào khu vực có nguy cơ mất an toàn. Các phương tiện, nhất là xe tải trọng lớn và xe khách, cần chủ động lựa chọn lộ trình thay thế theo phương án phân luồng đã được hướng dẫn.

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng đã yêu cầu Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để triển khai các giải pháp ứng phó, khắc phục bước đầu tại những vị trí bị ảnh hưởng.

Các đơn vị được yêu cầu ưu tiên xử lý những điểm sạt lở, ngập úng gây nguy hiểm, tổ chức cảnh báo và phân luồng kịp thời, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong điều kiện cho phép, hạn chế thấp nhất tình trạng gián đoạn giao thông do mưa lớn gây ra.