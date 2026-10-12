Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở gây mất an toàn trên QL24C qua khu kinh tế Dung Quất

Ngày 12/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã có chỉ đạo xã Vạn Tường, Sở Xây dựng phối hợp kiểm tra, đánh giá hiện trạng sạt lở núi, rơi đá xuống QL24C đoạn qua địa bàn xã để đảm bảo ATGT.

UBND xã Vạn Tường cắm biển cảnh báo ở hai đầu điểm sạt lở để người tham gia giao thông nhận biết.

Theo đó, ông Hiển giao UBND xã Vạn Tường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chủ động xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở theo thẩm quyền để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Có biện pháp xử lý, ngăn chặn sạt lở lâu dài nhằm hạn chế tối đa tình trạng sạt lở núi đe dọa trực tiếp đến người dân lưu thông qua lại trên tuyến, nhất là phương tiện chở hàng hóa ra vào cảng Dung Quất. Trong trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) để chỉ đạo, xử lý.

Vừa qua, trong đợt mưa lớn, đoạn tuyến QL24C, qua thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường xảy ra sạt lở, nhiều cây rừng, đất, đá sạt trượt đổ xuống nền đường gây ách tắc giao thông, đe dọa người đi đường.

Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, ông Ung Đình Hiền cho biết, ngoài thu dọn đất, đá, địa phương còn cắm biển cảnh báo hai đầu điểm sạt lở để người tham gia giao thông nhận biết, qua đó tránh né để đảm bảo an toàn.

Được biết, đoạn tuyến QL24C xảy ra sạt lở được xem là "nút thắt cổ chai" trên tuyến qua KKT Dung Quất. Đoạn tuyến trước đây được thi công bằng cách "xẻ" núi đá tạo nền đường dẫn đến cung đường chạy qua đây được hai vách núi cao khoảng 30m "kẹp" ở giữa. Qua thời gian dài khai thác, nhiều lần đá tảng và cây rừng sạt trượt lăn xuống đe dọa người tham gia giao thông.

Ngoài đoạn tuyến trên, QL24C qua địa bàn KKT Dung Quất từ điểm giao đường Võ Văn Kiệt đến cảng Dung Quất hiện xuống cấp nghiêm trọng. Tỉnh Quảng Ngãi đã có kế hoạch đầu tư nâng cấp, mở rộng 6,5km đoạn tuyến vào kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.