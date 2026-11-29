Cán bộ, công nhân đơn vị khẩn trương khắc phục sự cố để có thể nhanh chóng thông tuyến. (Ảnh: BẢO PHÚC)

Sự cố xảy ra chiều 28/11 do nước lũ làm sạt lở, cuốn trôi gần 10m nền đường tại khu vực mố cầu đường sắt. Ngay sau khi nhận tin báo, Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã kiểm tra hiện trường, triển khai phương án xử lý, đưa vật tư và phương tiện đến gia cố, ngăn nước tiếp tục khoét sâu vào nền đường.

Đơn vị huy động hơn 40 cán bộ, công nhân cùng 4 phương tiện cơ giới làm việc xuyên đêm. Tuy nhiên, việc khắc phục gặp nhiều trở ngại do mưa lũ và điều kiện giao thông tại khu vực hạn chế. Đến trưa 29/11, phần móng tại vị trí sạt lở đã được san lấp, khối lượng công việc hoàn thành khoảng 50%. Sau khi lấp đầy khu vực bị cuốn trôi, đơn vị sẽ tiếp tục gia cố và xử lý kỹ thuật nền đường.

Một phần nền đường bị nước lũ cuốn trôi chiều 28/11. (Ảnh: BẢO PHÚC)

Ông Nguyễn Đức Hợi, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh cho biết, đơn vị đang tập trung nhân lực, phấn đấu hoàn thành công việc trong ngày để khôi phục lưu thông. Tuy nhiên, sau khi thông tuyến, các đoàn tàu chỉ được phép chạy qua vị trí này với vận tốc 5 km/giờ nhằm bảo đảm an toàn.

Do đoạn đường sắt xảy ra sự cố phải phong tỏa từ chiều 28/11, ngành đường sắt đã tạm dừng chạy tàu từ hai phía. Để bảo đảm hành trình cho hành khách, trong đêm cùng ngày, ngành đường sắt tổ chức chuyển tải bằng ô-tô giữa ga Diêu Trì (xã Tuy Phước, Gia Lai) và ga Tuy Hòa (Đắk Lắk).

Hành khách được chuyển tải giữa ga Diêu Trì đến ga Tuy Hòa. (Ảnh: Đơn vị cung cấp)

Theo phương án này, hành khách đi từ bắc vào nam xuống tàu tại ga Diêu Trì, sau đó được đưa bằng ô-tô đến ga Tuy Hòa để tiếp tục hành trình bằng tàu hỏa. Hành khách đi chiều ngược lại được chuyển tải theo hướng tương tự.

Ngành đường sắt đã thông báo phương án đến hành khách qua số điện thoại đăng ký khi mua vé; trường hợp không đồng ý chuyển tải được hoàn trả vé miễn phí.