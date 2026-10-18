Khẩn trương khắc phục đất, đá tràn xuống đèo Đa Mi sau lũ

Ngày 18/10, lãnh đạo UBND xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng quân sự, công an xã vừa phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ đã cơ bản khắc phục sự cố đất đá tràn xuống mặt đường tại khu vực suối Đa Chos, trên đèo Đa Mi thuộc Quốc lộ 55.

Trước đó, đêm 17/10, mưa lớn gây lũ cục bộ, cuốn theo lượng lớn đất đá tràn xuống, vùi lấp mặt đường trên đoạn dài hàng chục mét, khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã La Dạ huy động lực lượng quân sự, công an xã và an ninh cơ sở phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ tiếp cận hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và triển khai các biện pháp khắc phục.

Đất, đá bị sạt lở xuống đường gây ách tắc giao thông cục bộ tại đèo Đa Mi, Quốc lộ 55.

Máy múc, xe ben được điều động đến hiện trường để giải phóng đất đá, xử lý điểm sạt tràn. Đến rạng sáng 18/10, phần lớn đất đá đã được dọn dẹp, mặt đường cơ bản thông thoáng, phương tiện có thể lưu thông trở lại.

Không chỉ gây ách tắc giao thông, nước lũ còn cuốn đất đá tràn vào nhà một số hộ dân trong khu vực, làm ngập, hư hỏng nhiều tài sản và vật dụng sinh hoạt như tủ lạnh, xe máy.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả; đồng thời bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn phương tiện qua khu vực bị ảnh hưởng, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông.

Được biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, địa phương đã chủ động bố trí lực lượng trực, theo dõi tình hình thời tiết và triển khai các phương án ứng phó.

Khi xảy ra sự cố, các lực lượng nhanh chóng phối hợp xử lý, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, đồng thời bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.