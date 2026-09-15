Khẩn trương khắc phục các vị trí sạt lở, hư hỏng trên các tuyến đường Quảng Trị do mưa lũ

Ngày 15/9, Sở Xây dựng Quảng Trị cho biết, các vị trí sạt lở ta luy dương, đất đá tràn mặt đường đã được các đơn vị quản lý khẩn trương hót dọn đảm bảo an toàn giao thông.

Đơn vị chức năng hót dọn đất đá tại một điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ngày 13/9.

Trước đó, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây ra nhiều điểm sạt lở tại các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tại tuyến QL15D đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên cửa khẩu quốc tế La Lay do Sở Xây dựng quản lý bị sạt lở ta luy dương tại một số vị trí với tổng khối lượng khoảng hơn 1.000m³, đã được các đơn vị khẩn trương xử lý.

Trong đó, tại Km 6+700 và Km 9+400, đất đá từ phía ta luy dương sụt xuống mặt đường khoảng 30m³, đơn vị quản lý đường bộ đã khắc phục kịp thời để đảm bảo giao thông.

Đặc biệt, tại Km 9+980 đất, đá từ phía ta luy dương sụt xuống mặt đường khoảng 720m³ gây ách tắc giao thông, ngay trong chiều 13/9 Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông Quảng Trị đã triển khai hót dọn, đến 14h30 cùng ngày đã cơ bản thông xe được một làn và sau đó đã dọn hết, đảm bảo lưu thông trên tuyến.

Lực lượng cứu hộ giải cứu thành công chiếc sà lan mắc kẹt dưới cầu đường bộ và cầu đường sắt Mỹ Chánh chiều 14/9.

Theo Sở Xây dựng Quảng Trị, trên các tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý, các vị trí đất sụt xuống lấp rãnh dọc, cống, sạt lở ta luy dương, đất đá tràn mặt đường, Sở Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị quản lý khẩn trương hót dọn đảm bảo an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị, một số điểm đất đá từ phía ta luy dương sụt xuống mặt đường gây ách tắc giao thông cũng đã được Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 và II.6 thuộc Khu Quản lý đường bộ II chỉ đạo các đơn vị xử lý kịp thời, đảm bảo giao thông.

Trong đó, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn cầu Đakrông đi A Lưới, có bốn vị trí đất đá từ phía ta luy dương sạt lở tràn xuống mặt đường tại Km 254+280, Km 255+480 và Km 280+950 và Km256 gây ách tắc giao thông.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng hót dọn đất đá, đảm bảo giao thông tại một vị trí sạt lở do mưa lũ trên tuyến đường thuộc xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Khu Quản lý đường bộ II đã chỉ đạo Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 và Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Trị khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng bố trí rào chắn, cảnh báo đảm bảo giao thông.

Đồng thời, Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Trị khẩn trương huy động máy móc thiết bị khẩn trương tới hiện trường hót dọn và trong ngày 13/9 các vị trí trên đều đã thông xe.

Tại tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn Kim Ngân - Khe Sanh, tại Km 204+500 đất đá từ phía ta luy dương sạt lở xuống mặt đường khối lượng lớn gây ách tắc giao thông, Văn phòng Quản lý đường bộ II.6 đã chỉ đạo Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ 494 khẩn trương khắc phục và đã thông xe ngay trong ngày 13/4.

Hót dọn đất đá, thông xe trở lại đoạn đất đá từ phía ta luy dương sạt lở tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông Km 204+500 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, ngày 14/9.

Tuy nhiên, ngày 14/9 đất đá tiếp tục sụt xuống vị trí này gây ách tắc giao thông, đơn vị chức năng đã hót dọn thông xe một vệt và hiện đang tiếp tục hót dọn, đảm bảo lưu thông trên tuyến.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến sáng 15/9, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây sạt lở, hư hỏng trên các tuyến đường giao thông. Trong đó, các tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý, QL15D đất đá sụt ta luy dương tại Km 6+700, Km 9+400, Km 9+980 và một số điểm dọc tuyến với tổng khối lượng khoảng hơn 1.000m³. Trên tuyến QL9, tại Km 53+800, bùn, đất đá sạt lở ta luy dương khoảng 120m³ và bùn lẫn sỏi đá lấp rãnh dọc khoảng 9,6m³. Bên cạnh đó, có 8 vị trí bị bùn, đất đá sạt lở ta luy dương khoảng hơn 322m³ và 9 vị trí bùn lẫn sỏi đá lấp rãnh dọc khoảng 69,4m³. Sạt lở ta luy âm Km 52+740 với chiều dài khoảng 5m. Tại Km 57+920 QL12C, bùn, đất đá sạt lở ta luy dương khoảng 100m³ và bùn lẫn sỏi đá lấp rãnh dọc khoảng 32m³. Tại Km 121+300, Km 121+919, Km 121+989, Km 122+860 QL12A bùn, đất sụt trượt trôi lấp rãnh dọc, nền mặt đường với khối lượng khoảng 200m³. Còn trên tuyến QL15 (Km450 - Km477) đoạn Tân Ấp - Đồng Lê, đất đá sạt trượt tràn ra mặt đường 6 vị trí. Tuyến tỉnh 588a, đất đá sụt ta luy dương, tràn lấp mặt đường, rãnh dọc dọc tuyến khoảng 450m³… Đối với các tuyến đường do địa phương quản lý, tại xã Đakrông, tuyến đường tuần tra biên giới thuộc khu vực thôn Pa Ngày và tuyến đường nội thôn Pa Ngày sạt lở khối lượng khoảng 300m³ đất; tuyến đường liên thôn Ly Tôn (Xi Pa) - Ra Poong (Chai) sạt lở khối lượng khoảng 500m³ đất; tuyến đường liên thôn Pa Nang (xóm Ba Nang) - Sa Trầm (xóm Đá Bàn) sạt lở khối lượng khoảng 400m³ đất; tuyến đường liên thôn Pa Nang (xóm Ra Lây) - Ra Poong sạt lở khối lượng khoảng 350m³ đất; tuyến đường liên thôn thuộc thôn Ra Poong có 4 điểm sạt lở với khối lượng khoảng 400-450m³ đất. Tại xã Trường Sơn, tuyến đường nối xã Trường Sơn và xã Trường Xuân cũ xảy ra sạt lở đất đá, vị trí sạt lở cách cầu Trường Sơn khoảng 4km, với khối lượng khoảng 30m³ đất đá. Tại xã Khe Sanh, tuyến đường liên xã tại thôn Trằm, xã Khe Sanh đi xã Hướng Phùng bị sạt lở, sụt lún với chiều dài khoảng 15m. Tại xã Tuyên Lâm, đường lên khu di tích lịch sử Bắc Ka Tang bị sạt lở chiều dài khoảng 20m, khối lượng đất, đá lấp rãnh thoát nước và tràn ra đường khoảng 200m³… Bên cạnh đó, tại xã Dân Hóa, sạt lở khoảng 100m bờ kè dọc sông suối ở Bãi Kiểm hóa của Công ty Ninh Phát (cách Quốc môn cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 700m theo hướng bên phải từ Cha Lo sang Lào/hướng Tây Nam cửa khẩu quốc tế Cha Lo; cách mốc quốc giới 528 về phía Việt Nam khoảng 600m). Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại. Đồng thời, cắt cử lực lượng theo dõi các vị trí có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn. Khu vực xảy ra sạt lở không có người dân sinh sống, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương án bảo vệ cơ sở vật chất, di dời các container hàng hóa đến nơi an toàn và đặt biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm.