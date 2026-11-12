Khẩn trương khắc phục các sự cố giao thông do mưa lớn

Thanh ngang bị gãy ảnh hưởng giao thông trên tuyến đường Chương Dương (phường Ngũ Hành Sơn). Ảnh: VŨ QUÂN

Sáng 12/11, thanh ngang của khung giới hạn chiều cao trên đường Chương Dương, đoạn gần chân cầu Tiên Sơn (phường Ngũ Hành Sơn) bị gãy đứt đôi, sà xuống phía trên phần đường xe chạy. Lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng giao thông và triển khai khắc phục sự cố.

Ghi nhận tại hiện trường, thanh ngang bằng thép bắc qua đường bị gãy đôi ở khu vực giữa khung, nơi gắn biển giới hạn chiều cao 3,1m. Phần thanh bị gãy vẫn còn treo phía trên mặt đường nhưng hạ thấp hơn vị trí ban đầu, gây mất an toàn cho phương tiện qua lại.

Theo người dân sống gần khu vực, nguyên nhân có thể do một xe tải có chiều cao vượt mức cho phép đã vướng vào thanh ngang khi chạy qua, khiến thanh bị gãy.

Người dân cũng cho biết đã chứng kiến 4 lần xảy ra sự cố tương tự tại vị trí này từ đầu năm đến nay.

Đại diện đơn vị sửa chữa cho biết phương án khắc phục là tháo thanh ngang bị gãy và lắp thanh thay thế.

Các lực lượng phối hợp khắc phục và phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: VŨ QUÂN

Do việc tháo dỡ, lắp đặt diễn ra phía trên phần đường xe chạy, đơn vị phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng, giăng dây cảnh giới để tách khu vực thi công khỏi phần đường dành cho phương tiện lưu thông.

Việc cảnh giới và hướng dẫn giao thông trên đường Chương Dương được duy trì đến khi hoàn tất khắc phục.

[Video] - Hiện trường sự cố gãy thanh giới hạn chiều cao trên đường Chương Dương:

* Rạng sáng cùng ngày, mưa lớn gây sạt lở đoạn dốc Đèo Liêu trên quốc lộ 40B (địa phận xã Thạnh Bình), đất đá tràn xuống mặt đường khiến giao thông bị ách tắc. Lực lượng chức năng đã huy động máy móc khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn giao thông.

Mưa lớn gây sạt lở 2 điểm tại khu vực Đèo Liêu (xã Thạnh Bình) khiến các phương tiện lưu thông không thể qua lại. Ảnh: N.HƯNG

Mưa lớn khiến 2 vị trí ta-luy dương tại Km41+300 và Km41+700, khu vực dốc Đèo Liêu trên tuyến quốc lộ 40B bị sạt lở . Khối lượng lớn đất đá cùng cây cối đổ tràn xuống mặt đường gây ách tắc, khiến các phương tiện không thể qua lại.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng xã Thạnh Bình phối hợp đơn vị thi công Dự án Liên kết vùng miền Trung đã có mặt tại hiện trường cắm biển cảnh báo; đồng thời huy động máy móc phương tiện xúc, san gạt đất đá khỏi mặt đường và điều tiết giao thông.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài diễn ra trên địa bàn các xã Thạnh Bình, Tiên Phước, Lãnh Ngọc khiến nước từ các mái ta-luy đổ xuống cuốn theo bùn đất tràn qua mặt đường, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 40B.

Các địa phương đã chủ động cắt cử lực lượng theo dõi, kịp thời xử lý sự cố và tuyên truyền để người dân di chuyển đảm bảo an toàn.